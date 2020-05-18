Bayram'da ve arefe günü 23 mayıs 2020 cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

23 mayıs arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, 23 mayıs cumartesi 2020 marketler açık olacak mı

Önümüzdeki hafta sonu pazar ramazan bayramının 1.günü ve herkes bu soruyu merak ediyor..Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı..

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın soruya yönelik cevap verdi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı Ramazan Bayramı'nda alınacak önlemlerde önümüzdeki bir haftalık süreçte ortaya çıkan tablonun etkili olacağını söyledi ve "Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel" dedi.

Kalın'ın sözleri bayramda sokağa çıkma yasağı olacağına işaret etti

Koronavirüs vakalarında her ne kadar vaka oranlarının düşmesi görülsede,yeni bir dalgaya fırsat vermemek için bayramda muhtemelen sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Bayram için önemli kararların bugün ya da yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bayramda 3,4 tip yasak olabilir.Bunlardan biri 23 mayıs cumartesi arefe gününden başlayarak,bayram bitimine yani 26 mayıs salıya kadar net bir sokağa çıkma yasağı.

Bir diğer olası yasak planı ise günde sadece 2 ya da 3 saat sokağa çıkılabilmesi

Üçüncü plan ise sadece büyükşehirlerde değil tüm Türkiye'de genel bir yasağa çıkma olacağı yönünde.

23 mayıs arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna ise kesin olarak evet diyebiliiz.Özellikle mezar ziyaretlerinde yaşanabilecek yogunlukların önüne geçilebilmek için arefe gününde ya yasak olacaktır ya da mezarlıklara giriş çıkış engellenecektir.

23 mayıs cumartesi 2020 marketler açık olacak mı vatandaşın bayram için gerekli olacak alışverişlerini yapabilmeleri için belki 3,4 saat sokağa çıkma izni gelebilir.Yani bu süre dahilinde marketler açık olabilir.Ancak hükümetin buna da izin vermeyeceğini düşünüyorum.Çünkü arefe günlerinde zaten ülke geçen yıllarda bile yogunluktan kitleniyor.Bu yılda bayramda olası bir sokağa çıkma beklentisi,arefe gününde kalabalığın iyice artması anlamına gelir.Yani kamusaati.com olarak görüşümüz haftaya 4 günlük kısıtlamanın olacağı yönünde.

İbrahim Kalın koronodan sonra hayat eskisi gibi olmayacak dedi!

Korona sonrası dönemin yeni normal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Tedbirlerle yaşamaya dikkat edeceğiz. Maskesiz çıkmamaya, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermeliyiz. Ramazan Bayramı'na kadar önümüzde bir haftalık bir süreç var. Bu bir haftalık süreçte önümüze gelen tablo alacağımız kararlar bakımından önemli olacak. Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel" şeklinde konuştu.