Antalya’da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama

Çöplerin toplandığı alana dökülen sebzelerle ilgili Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan açıklama yaptı. Fidan “Bu ürünler sofraya uygun değil” dedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya çıkan bir kişi, yüzlerce kilo sebzenin çöpe döküldüğünü fark etti.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen kişi, sosyal medyadan paylaştı.

“Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş”

Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren kişi, “Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş. Burada kamyonlarca, tonlarca ürün var.” dedi.

“Dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın”

Videonun devamında görüntüleri çeken kişi, “Zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasbetmek, çalmak... Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın. Bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?” diye sordu

“Buradan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konu ile ilgili DHA’ya açıklama yaptı.

Fidan, şunları söyledi:

“Kamuoyunda bir video dolaşıyor. Gazipaşa'da sebzelerin çöpe atıldığını, fiyatların yükseltilmek için yapıldığını belirten bir video. Buradan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta çok titiz davranan bir ülkeyiz. Burası salatalığın başkenti. Türkiye'de en kaliteli salatalık, Gazipaşa'da yetişir. Şu anda mevsim gereği 300-400 ton mal sevkiyatı yapıyoruz. Kış aylarında 800-1000 ton sevkiyat yapıyoruz.

“Bu ürünler sofraya uygun değil”

Bunlar, işlenme aşamasında sofraya konulmayacak ürünler. Çürük, kurtlu ürünler ayrılıyor. Bu ürünler akşamüzeri belediyenin çöp konteynerlerine konuluyor. Belediye de bunları uygun bir zamanda belediye çöplüğüne götürüp, döküyor. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz. Bu paylaşımı yapan kişi 'Bu ürünü ben yerim' diyorsa, gelsin ücretsiz kendisine verebiliriz. Bu ürünler sofraya uygun değil. Bu ürünleri ne dış ne de iç piyasaya veremeyiz.”