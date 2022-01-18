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Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk SİHA'ları ile istediğini yapabildiğini dile getiren Handelsblatt gazetesi, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı.

Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı
18 Ocak 2022 Salı 10:35

Türk savunma sanayiinin yerli  İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye, Irak, Libya ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

ALMANYA'NIN YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı.

Handelsblatt,  haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

"DURDURMALIYIZ"

Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.

Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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