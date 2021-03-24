is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0

Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi.

Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın
24 Mart 2021 Çarşamba 00:53

Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı. Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D. tartışması sonucu jandarma karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi. Rabia D.'nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

Eşini öldüren katil zanlısın adliye önünde tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın

Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D.(52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H. B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.

Eşini öldüren katil zanlısın adliye önünde tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın

VÜCUDUNA 5 MERMİ İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Eşini öldüren katil zanlısın adliye önünde tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın

GİZLENDİĞİ ADRESTE KISKIVRAK YAKALANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak, kaçan Besat D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu. Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.

Eşini öldüren katil zanlısın adliye önünde tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın

ADLİYE ÖNÜNDE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Adliye girişinde arkadaşlarının, "Adamsın, adam, adamın kralısın" demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette gezdirmem, rahat ol sen "dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, AYNI GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D. tartışması sonucu jandarma karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi. Rabia D.'nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber