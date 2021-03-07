şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları

Dünya Kadınlar için en Anlamlı Günü Mesajları En özel Alınabilecek Hediyeler ..Geçmişten günümüze kadınlar günü ne anlam taşımaktadır... Dünya Kadınlar Günü için en Anlamlı Mesajlar En özel Alınabilecek Hediyeler ..

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları
07 Mart 2021 Pazar 13:25

Onlar hayatımızın en özel varlıkları... Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız... Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Haklarından vaz geçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bu günde siz de hayatınızdaki güçlü kadınları mutlu edecek sözler kutlayın. Fakat sadece Kadınlar Günü’nde değil, yaşamımızda fark yaratan kadınları her gün başınızın tacı edin. Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmayın ve sizler için derlediğimiz kadınlar günü sözlerine göz atarak, onlar için en iyi alternatifi bulun.

Dünya Kadınlar için en Anlamlı  Günü Mesajları En özel Alınabilecek Hediyeler ..

Türkiye'de ilk kez  1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anımsamaya başlandı. 1980 darbesi yapıldığı dönemde dört yıl kutlama gerçekleşti. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle yayıldı ve şuan halen devam ediliyor.

Diğer yandan ise bu günün temeli ; ABD’nin New York bölgesinde 1857 senesinde yaşanan grevin sonrasında 120 kadın işçi  hayata veda edince kadın haklarının savunulması açısından önem teşkil etmektedir.

Dünya Kadınlar için en Anlamlı Günü Mesajları En özel Alınabilecek Hediyeler .. ile ilgili görsel sonucu Dünya Kadınlar için en Anlamlı Günü Mesajları En özel Alınabilecek Hediyeler .. ile ilgili görsel sonucu

İşte Tercihte Bulunulabilecek Özel Hediyeler..

kadınlar günü hediye seçimleri ile ilgili görsel sonucu kadınlar günü hediye seçimleri ile ilgili görsel sonucu kadınlar günü hediye seçimleri ile ilgili görsel sonucu 8 mart için özel hediyeler ile ilgili görsel sonucu

"Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

resimli kadınlar günü mesajları

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…"

resimli kadınlar günü mesajları

“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

resimli kadınlar günü mesajları

Çok Satanlar >> Kadınlar Günü Hediyeleri

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

resimli kadınlar günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

resimli kadınlar günü mesajları

Duygusal Kadınlar Günü Mesajları

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Çok Satanlar >> Canlı Çiçekler

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Anlamlı Kadınlar Günü Mesajları

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Çok Satanlar >> Kadınlar Günü Çiçekleri

Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun

resimli kadınlar günü mesajları

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Dünya yaratıldığında, onu güzelleştirmek için tasarlanan ve kesinlikle harika bir iş çıkaran muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Eşe Kadınlar Günü Mesajları

Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Çok Satanlar >> Kutuda Güller

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Sevgiliye Kadınlar Günü Mesajları

Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Yapman gereken tek şey gülümsemek, çünkü sen güldüğünde dünyadaki her şey değişiyor. Ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu kelimelerle ifade etmek çok zor sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Dünyaya bak ve gülümse. Sen olmadan, benim için hayat olmazdı. Kadınlar Günün kutlu olsun aşkım!

resimli kadınlar günü mesajları

Anneye Kadınlar Günü Mesajları

Güzel bir kadın, harika bir arkadaş ve en önemlisi de muhteşem bir annesin. Senin gibi bir annem olduğu için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Hayatımdaki en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Ben gülümsediğimde benimle gülümseyen, ağladığımda benimle ağlayan muhteşem kadın. Sen benim için hem bir anne hem de mükemmel bir arkadaşsın. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim!

resimli kadınlar günü mesajları

Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir nimet anneciğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Sevgili anneciğim, sen benim ilham kaynağımsın. En güçlü destekçim olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları

Canım annem, ihtiyacım olduğu her an oradaydın. Her zaman bana rehberlik ettin ve bana doğru yolu gösterdin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

resimli kadınlar günü mesajları


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber