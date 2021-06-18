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'4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak

'4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak

'4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak
18 Haziran 2021 Cuma 00:32

Ankara ile Pentagon arasında, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için görüşmeler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı açıklamada, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Emin Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne yönelik hazırlanan kanun teklifine değindi.

4. YARGI PAKETİ YARIN MECLİS'TE

Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirerek, "Yarın hepinize daha detaylı açıklamalarını ortaya koyacağımız, insan hak ve hürriyetleri bakımından 4. Yargı Paketi'ni değerli milletvekili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma neticesinde nihayete erdirdiler. Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle, inşallah TBMM'ye bu teklifi sunacağız ve teklifin detaylarıyla ilgili de kamuoyunu, değerli basın mensuplarımızı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, "Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları, yine bu dönemde milletimiz ile paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

4. Yargı Paketi yarın TBMM ye sunulacak #1

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