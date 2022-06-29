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30 Haziran Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 975,60 ile başlayan Gram Altın, saat 19:11 itibarıyla %0,39 azalışla 972,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük 975,37, en yüksek 975,96 seviyelerini gören Gram Altın, günü 975,47 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 27.06.2022 tarihinde 968,08 ile son bir ayın en düşük, 10.06.2022 tarihinde ise 1.035,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 972,25 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,6807 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:10 itibarıyla %0,37 azalışla 16,6210 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,5102, en yüksek 16,7062 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,6728 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 06.06.2022 tarihinde 15,9954 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 17,5404 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,6210 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,5560 ile başlayan Euro kuru, saat 19:11 itibarıyla %0,54 azalışla 17,4585 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4015, en yüksek 17,6379 seviyelerini gören Euro, günü 17,5617 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,4585 TL'ye karşılık gelmektedir.

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