22 Nisan Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

22 Nisan Perşembe günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
22 Nisan 2021 burç yorumları araştırılıyor. 22 Nisan Perşembe günü Başak burcu sağlık konularıyla ilgilenebilir, Oğlak burcu akrabalarından yeni bir haber alabilir. Günlük burç yorumları kaleme alındı. Ay'ın hareketlerine göre 22 Nisan burç yorumları sizlerle...
22 Nisan 2021 burç yorumları herkesi farklı alanlarda etkiliyor. Kimisine kariyer haberi kimisine aşk haberi veren günlük burç yorumları 22 Nisan Perşembe günü çalışma koşullarına dikkat çekiyor. 22 Nisan Perşembe günü Başak burcu sağlık konularıyla ilgilenebilir, Oğlak burcu akrabalarından yeni bir haber alabilir.
22 Nisan Perşembe günü saat 16.08'de Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ile ilgili konular önemli hale geliyor. Ay Mars uyumlu açısının etkin olacağı bugün hareket enerjilerini aktive edebiliriz. Aynı zamanda evde düzenlemeler yapmak ve kendimizi temizliğe vermek adına uygun bir gün. İlişkilerimizdeki sorunları halletmek adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
22 Nisan Perşembe günü saat 16.08'de Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Ay Mars uyumlu açısının etkin olacağı bugün hareket enerjilerini aktive etmen adına uygun bir gündesin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Perşembe günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Hâliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hâle geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Parasal konularda önemli gelişmeler var. Bilhassa gece saatlerinde beklenmedik bir para akışı seni hayli mutlu edebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay saat 16.08'de senin burcuna geçti. Bireysel ve sağlığınla ilgili konuları daha çok önemseyeceğin iki günlük süreç başlıyor olacak. Beklenmedik gelişmeler gece saatlerinde kafanı fazlaca meşgul ediyor.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Hastane ile ilgili bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir. Karşına çıkacak beklemediğin bir kişi seni bugün akşam saatlerinde mutlu ediyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Arkadaşlarınla arandaki bir konuda bugün titizlikle davranman gerekebilir. Ay burç değiştirdiğinden dolayı enerji olarak değişken bir tavır içerisinde olabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Ay'ın Başak burcuna geçtiği perşembe günü kariyerinle ilgili değişken konular söz konusu olabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Uzak akrabalarından alacağın haberler var. Görüşmek istediğin konular varsa akşam saatleri çok daha uygun olacaktır.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Ortak paylaşımların ile ilgili bir konuda konuları titizlikle ele alman gerekebilir. Sıra dışı meseleler seni rutininden uzaklaştırabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Ay Perşembe günü burç değiştirdiğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Partnerinle arandaki sorunları halletmen adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.