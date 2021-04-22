22 Nisan Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

22 Nisan 2021 burç yorumları herkesi farklı alanlarda etkiliyor. Kimisine kariyer haberi kimisine aşk haberi veren günlük burç yorumları 22 Nisan Perşembe günü çalışma koşullarına dikkat çekiyor. 22 Nisan Perşembe günü Başak burcu sağlık konularıyla ilgilenebilir, Oğlak burcu akrabalarından yeni bir haber alabilir.

22 Nisan Perşembe günü saat 16.08'de Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ile ilgili konular önemli hale geliyor. Ay Mars uyumlu açısının etkin olacağı bugün hareket enerjilerini aktive edebiliriz. Aynı zamanda evde düzenlemeler yapmak ve kendimizi temizliğe vermek adına uygun bir gün. İlişkilerimizdeki sorunları halletmek adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

22 Nisan Perşembe günü saat 16.08'de Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Mars uyumlu açısının etkin olacağı bugün hareket enerjilerini aktive etmen adına uygun bir gündesin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Perşembe günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Hâliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hâle geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal konularda önemli gelişmeler var. Bilhassa gece saatlerinde beklenmedik bir para akışı seni hayli mutlu edebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay saat 16.08'de senin burcuna geçti. Bireysel ve sağlığınla ilgili konuları daha çok önemseyeceğin iki günlük süreç başlıyor olacak. Beklenmedik gelişmeler gece saatlerinde kafanı fazlaca meşgul ediyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Hastane ile ilgili bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir. Karşına çıkacak beklemediğin bir kişi seni bugün akşam saatlerinde mutlu ediyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Arkadaşlarınla arandaki bir konuda bugün titizlikle davranman gerekebilir. Ay burç değiştirdiğinden dolayı enerji olarak değişken bir tavır içerisinde olabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Başak burcuna geçtiği perşembe günü kariyerinle ilgili değişken konular söz konusu olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Uzak akrabalarından alacağın haberler var. Görüşmek istediğin konular varsa akşam saatleri çok daha uygun olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ortak paylaşımların ile ilgili bir konuda konuları titizlikle ele alman gerekebilir. Sıra dışı meseleler seni rutininden uzaklaştırabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay Perşembe günü burç değiştirdiğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Partnerinle arandaki sorunları halletmen adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.