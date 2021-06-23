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2021 Yediemin araç çekme ve otopark ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İBB UKOME Toplantısından sonra Yediemin araç çekme ve park ücretlerine %44 oranında zam geldi. Vatandaşlar yeni fiyatı merak ediyorlar. İşte Yediemin araç çekme ve otopark ücretleri…

2021 Yediemin araç çekme ve otopark ücretleri ne kadar oldu?
23 Haziran 2021 Çarşamba 12:34

Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği düzenlendi. Yapılan bu düzenleme neticesinde 2021 yılı için tüm ücretlere zam geldi. Araç çekme ücreti 130 TL'den 160 TL 5 kuruşa yükseldi. Diğer Zam gelen ücretler şöyle:

2021 Yediemin otopark ücretleri

“Park yasağının dışında özel taşıma ücreti 100 TL'den 160 TL 5 kuruşa yükseltilirken, kilometre başına 5 TL'lik ücret ise 9 TL 60 kuruşa çıkartıldı.

Çekilen ya da trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük araçlar için 12 TL'den 16 TL'ye, motosikletlerden 5 TL'den 8 TL'ye kamyonet ve minibüs arazi taşıtında 12 TL'den 17,6 TL'ye, kamyon ve otobüs gibi iş makinesinde ise 24 TL'den 23,98 TL'ye çıkartıldığı açıklandı.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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