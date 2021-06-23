2021 Yediemin araç çekme ve otopark ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İBB UKOME Toplantısından sonra Yediemin araç çekme ve park ücretlerine %44 oranında zam geldi. Vatandaşlar yeni fiyatı merak ediyorlar. İşte Yediemin araç çekme ve otopark ücretleri…

Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği düzenlendi. Yapılan bu düzenleme neticesinde 2021 yılı için tüm ücretlere zam geldi. Araç çekme ücreti 130 TL'den 160 TL 5 kuruşa yükseldi. Diğer Zam gelen ücretler şöyle:

2021 Yediemin otopark ücretleri

“Park yasağının dışında özel taşıma ücreti 100 TL'den 160 TL 5 kuruşa yükseltilirken, kilometre başına 5 TL'lik ücret ise 9 TL 60 kuruşa çıkartıldı.

Çekilen ya da trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük araçlar için 12 TL'den 16 TL'ye, motosikletlerden 5 TL'den 8 TL'ye kamyonet ve minibüs arazi taşıtında 12 TL'den 17,6 TL'ye, kamyon ve otobüs gibi iş makinesinde ise 24 TL'den 23,98 TL'ye çıkartıldığı açıklandı.”