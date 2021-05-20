20 Mayıs Perşembe 2021 Altın Dolar ve Euro Fiyatları Güncel! Borsa Dolar Euro Altın yükselecek mi?

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Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

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Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 502,92 ile başlayan Gram Altın, saat 17:22 itibarıyla %1,06 artışla 507,48'dan işlem görüyor. Dün en düşük 498,63, en yüksek 503,11 seviyelerini gören Gram Altın, günü 502,38 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.04.2021 tarihinde 458,41 ile son bir ayın en düşük, 19.05.2021 tarihinde ise 510,43 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 507,48 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,3676 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:22 itibarıyla %0,40 artışla 8,3885 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3073, en yüksek 8,3648 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,3548 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19.04.2021 tarihinde 8,0317 ile son bir ayın en düşük, 13.05.2021 tarihinde ise 8,5125 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,3885 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,2240 ile başlayan Euro kuru, saat 17:22 itibarıyla %0,49 artışla 10,2620 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,1023, en yüksek 10,2200 seviyelerini gören Euro, günü 10,2117 seviyesinde kapattı. Euro, 19.04.2021 tarihinde 9,6196 ile son bir ayın en düşük, 14.05.2021 tarihinde ise 10,3044 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,2620 TL'ye karşılık gelmektedir.

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