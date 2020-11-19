20 Kasım Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

20 Kasım Cuma günlük günlük burç yorumları 20 Kasım Cuma günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 20 Kasım Cuma günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 20 Kasım Cuma günlük burçlar
Haftanın son günü burçları neler bekliyor?
20 Kasım Cuma burç yorumları merak ediliyor. Aşk, sağlık, para ve aile konularında 20 Kasım günlük burç yorumları haberimizde...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 20 Kasım Cuma günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa günün ikinci yarısında aniden ortaya çıkan konular nedeniyle tartışmalar yaşanabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Fikirsel tartışmalar içerisinde olabileceğin günün ikinci yarısında ailende ki önemli kişilerle aranın açılması durumu söz konusu olabilir. Sosyal hayatında yerini belirlemek önemli hale geliyor.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay cuma günü boyunca bir hava elementi burcu olan Kova'da ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde düşüncelerinle sorumlulukların arasında uyumsuzlukların söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Miras ya da nafaka benzeri konularda önemli bir tartışma akşam saatlerinde yaşanabilir. Günün ilk yarısında fikirlerinle ilgili konularda bir yakınınla zıtlaşabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: 20 Kasım Cuma günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Kovada ilerlemesine devam ediyor olacak. Gün boyunca senden yaşça büyük kişiler ile vakit geçirmekten keyif alabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınla günün ikinci yarısında bir söylem nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanabilir. Olayları daha sakinlikle ele almalı ve hoşgörünü kaybetmemelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Çocuklarınla ilişkine odaklanacağın bugün fikirsel ayrılıklar yaşaman olağan gözüküyor. Onlara kendi fikrini dayatmak isteyebilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ay Uranüs ve Ay Merkür arasındaki zorlayıcı açıların etkisiyle gergin enerjiler altında olabilirsin. Ev içerisinde ailendeki bireyler ile konuşmalarında daha objektif yaklaşman iyi olacaktır.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Yakın çevre akrabalarına ilişkilerine dikkat etmeli ve gereksiz tartışmalar içerisinde bulunmamaya özen göstermelisin. Ani gerginliklerden uzak kalman tartışmaların alevlenmesini engelleyecektir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Parasal konular bugünlerde senin için öne çıkıyor olacak. Günün ikinci yarısında tartışmalara girmekten kaçınmalısın.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ay’ın gün boyunca senin burcunda ilerlediği bugün fikirsel uyuşmazlıklar kendini gösterebilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen göstermelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyorken rüyalarınla ilgili konular öne çıkabilir. Saat 13.00 sonrasında fikirlerinle hareketlerin arasındaki uyuşmazlık bir tartışmaya yol açabilir.
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