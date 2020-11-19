20 Kasım Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

19 Kasım Perşembe çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 470 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 759 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,68'e düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 9,13 seviyesine geriledi..