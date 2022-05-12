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13 Mayıs Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

13 Mayıs Cuma altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

13 Mayıs Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
Kamusaati
Kamusaati
12 Mayıs 2022 Perşembe 20:12

Güne 911,74 ile başlayan Gram Altın, saat 20:13 itibarıyla %0,94 azalışla 903,03'dan işlem görüyor. Dün en düşük 911,24, en yüksek 911,98 seviyelerini gören Gram Altın, günü 911,40 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 903,03 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,3150 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:12 itibarıyla %0,68 artışla 15,4052 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,2421, en yüksek 15,3880 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,3022 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 15,4904 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,4052 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,1152 ile başlayan Euro kuru, saat 20:13 itibarıyla %0,40 azalışla 16,0699 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,0616, en yüksek 16,2682 seviyelerini gören Euro, günü 16,1680 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 16,3689 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,0699 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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