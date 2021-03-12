12 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

12 Mart Cumartesi burç yorumları şaşırabileceğiniz haberlere dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları kimler için güzel bir hafta sonu anlamına geliyor? 12 Mart Cuma günü Koç burcu gergin bir cumartesiye uyanabilir, aslan burcu planlarını değiştirmek durumunda kalabilir. 12 Mart 2021 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Aşk, sağlık, kariyer ve para gibi en çok merak edilen konularla ilgili astroloji detayları sizlerle...

12 MART 2021 BURÇ YORUMLARI

Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Gece saatlerinde Ay Mars kare açısının etkinleşmesiyle birlikte gerginlikler yaşanabilir. Yeni ay öncesinde ay kapanma fazında olduğundan yeni bir iş başlatmak adına enerjiler uygun değil. Sabah saatlerinde alacağımız şaşırtıcı haberler planlarımızı değiştirmemize neden olabilir.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Gece saatlerinde Ay Mars kare açısının etkinleşmesiyle birlikte gerginlikler yaşanabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Gün boyunca gergin enerjiler söz konusu olabilir. Yeniay öncesinde ay kapanma fazında olduğundan yeni bir iş başlatmak adına enerjiler uygun değil.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ani beklenmedik haberler sabah saatlerinde seni şaşırtabilir. Akşam saatlerine doğru ilerlemek istediğin konularda seni engellemeye çalışacak insanlar karşına çıkabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Söylemlerinde iddialı bir tavır içerisinde olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İkili ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanıyorsun. Sabah saatlerinde enteresan gelişmeler planlarını değiştirmene sebep olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerliyor. Ortaklı iş yapan biriysen bazı konularda fedakarlıklar yapman gerekebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gece saatlerinde aşk ilişkilerinde hassas enerjilerin olduğu bir gün seni bekliyor. Bazı çatışmalar yaşanabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Aşk hayatınla ilgili konulara yönelebileceğin bugün flörtün ile birlikte tartışmalara açık olabileceğin bir gün seni bekliyor. Söylemlerinle ilgili olarak destekleyici etkilerin var.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Yaşadığın alanla ilgili güzel gelişmeler gece saatlerinde söz konusu olabilir. Ay kapanma fazında olduğundan dolayı kısıtlayıcı enerjiler seni sarabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Seyahat konularının daha fazla kendini göstereceği bugünlerde fazla değişken durumlar yorucu olabilir. Özel ilişkilerinde karşılıklı olarak daha fazla birbirinize yüklenebilirsiniz.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay'ın Balık burcunda ilerlediği bugünlerde parasal konularda daha fazla fedakârlık yapma gereği hissedebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinle daha fazla ilgileneceğin iki günlük bir sürece girmiş bulunuyorsun. Üstünlük sağlamaya çalışan insanların etrafında belirmesi seni rahatsız edebilir.