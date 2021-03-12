12 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

12 Mart Cuma günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 12 Mart Cuma 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
12 Mart 2021 burç yorumları sabah saatlerinde şaşırtıcı haberlere karşı uyarıyor. Günlük burç yorumları aşk ve sağlık konusunda ipucu veriyor. Peki, kimleri nasıl bir hafta sonu bekliyor?12 Mart Cuma günü Koç burcu gergin bir cumartesiye uyanabilir, Aslan burcu planlarını değiştirmek durumunda kalabilir. İşte 12 Mart 2021 burç yorumları...
12 Mart Cumartesi burç yorumları şaşırabileceğiniz haberlere dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları kimler için güzel bir hafta sonu anlamına geliyor? 12 Mart Cuma günü Koç burcu gergin bir cumartesiye uyanabilir, aslan burcu planlarını değiştirmek durumunda kalabilir. 12 Mart 2021 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Aşk, sağlık, kariyer ve para gibi en çok merak edilen konularla ilgili astroloji detayları sizlerle...
12 MART 2021 BURÇ YORUMLARI
Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Gece saatlerinde Ay Mars kare açısının etkinleşmesiyle birlikte gerginlikler yaşanabilir. Yeni ay öncesinde ay kapanma fazında olduğundan yeni bir iş başlatmak adına enerjiler uygun değil. Sabah saatlerinde alacağımız şaşırtıcı haberler planlarımızı değiştirmemize neden olabilir.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Gece saatlerinde Ay Mars kare açısının etkinleşmesiyle birlikte gerginlikler yaşanabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Gün boyunca gergin enerjiler söz konusu olabilir. Yeniay öncesinde ay kapanma fazında olduğundan yeni bir iş başlatmak adına enerjiler uygun değil.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Ani beklenmedik haberler sabah saatlerinde seni şaşırtabilir. Akşam saatlerine doğru ilerlemek istediğin konularda seni engellemeye çalışacak insanlar karşına çıkabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Söylemlerinde iddialı bir tavır içerisinde olabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
İkili ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanıyorsun. Sabah saatlerinde enteresan gelişmeler planlarını değiştirmene sebep olabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerliyor. Ortaklı iş yapan biriysen bazı konularda fedakarlıklar yapman gerekebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Gece saatlerinde aşk ilişkilerinde hassas enerjilerin olduğu bir gün seni bekliyor. Bazı çatışmalar yaşanabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Aşk hayatınla ilgili konulara yönelebileceğin bugün flörtün ile birlikte tartışmalara açık olabileceğin bir gün seni bekliyor. Söylemlerinle ilgili olarak destekleyici etkilerin var.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Yaşadığın alanla ilgili güzel gelişmeler gece saatlerinde söz konusu olabilir. Ay kapanma fazında olduğundan dolayı kısıtlayıcı enerjiler seni sarabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Seyahat konularının daha fazla kendini göstereceği bugünlerde fazla değişken durumlar yorucu olabilir. Özel ilişkilerinde karşılıklı olarak daha fazla birbirinize yüklenebilirsiniz.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Ay'ın Balık burcunda ilerlediği bugünlerde parasal konularda daha fazla fedakârlık yapma gereği hissedebilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinle daha fazla ilgileneceğin iki günlük bir sürece girmiş bulunuyorsun. Üstünlük sağlamaya çalışan insanların etrafında belirmesi seni rahatsız edebilir.