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Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi

Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi Koronavirüs karantinasından çıkan Türklerden biri olan Burcu Öner, ilk işlerinin Anıtkabir'e gitmek olduğunu söyledi.

Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
14 Şubat 2020 Cuma 12:04

Vuhan'dan getirilen Türkler Taburcu Edildi

Karantina dan  kurtulan Türklerden biri olan Burcu Öner, ilk işlerinin Anıtkabir'e gitmek olduğunu söyledi.

Çin'in Vuhan kentinte Meydana gelen koronavirüs salgını ardından , kentte ikamet eden 42 Türk vatandaşı, özel uçakla tahliye edilerek Ankara'ya ulaştırılmıştır.

14 GÜNLÜK KARANTİNA SONA ERDİ

Bakanı  Koca,  Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gündür gözlem altında olan vatandaşları ziyaret etti ve sonrasında açıklamalar yaptı.

Koca yaptığı açıklamada, karantina altına alınan 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına sürdürebileceklerini , 14 günlük karantina süreçlerinin bittiğini duyurdu.

SONUÇLARIN HEPSİ NEGATİF

Vatandaşların taburcu edildiğini belirten Koca, "Herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. 3 gün lük ara ile gerçekleştirdiğimiz ve en son dün gece aldığımız numunelerin de sonuçları sabah sonuçlandı . çıkan sonuçların negatif olduğunu, herhangi bir virüs tespiti de yer almadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

KARANTİNADAN ÇIKAN TÜRKLER ŞUNLARI ANLATTI

Vuhan'dan getirildikten hemen sonra karantinaya alınan ve testlerin sonrasında taburcu edilen Burcu Öner, gazetecilere açıklama yaptı. Çin asya mutfağı beslenmesini sürdürdüğü bu vürüsün yedikleri  canlı yaratıklardan kaynaklandığını aksetti.Hijyen kurallarına uyarlarsa en aza indirilebilir dedi


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #VUHAN #Koronavirüs
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