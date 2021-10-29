Buzağı desteğinde kriterler değiştirildi! Buzağı desteğinde kriterler değiştirildi! Buzağı desteğinde üreticilere verilen kriterler değiştirildi. Buna göre ilk buzağılama yaşı 810 günden 870 güne, buzağılama arası süre 450 günden 510 güne çıkarıldı

Buzağı desteğinde üreticilere verilen kriterler değiştirildi. Bilindiği üzere buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 (27 ay) gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 450 (15 ay) gün şeklinde belirlenmişti.

Yetiştiricilerden gelen tepkiler üzerine gün kriter sayılarında değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5 Kasım 2020 tarihli 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararda değişikliğe gidilerek, buzağı desteğindeki gün kriter sayıları değiştirildi. İlk buzağılama yaşı olarak getirilen 810 gün, 870 güne çıkarıldı. Yine buzağı desteğinden yararlanmak için buzağılama arası süre de 450 günden 510’a çıkarıldı.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK VE ÖLÜ DOĞUMLAR KONUSUNDA YETİŞTİRİCİYİ UYARMIŞTI

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yetiştiricilerin buzağı desteğinden yararlanabilmesi için özellikle atık ve ölü doğumların en kısa sürede il/ilçe müdürlüklerine bildirmelerini istemişti.