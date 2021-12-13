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Bu Da Oldu! Gaziantep'te köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar

Bu Da Oldu! Gaziantep'te köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar Son 1 yılda 900 asılsız ihbar alan 112 Acil ekipleri, bir vatandaşın köyden merkeze gidebilmek için hasta numarası yaptığını açıkladı.

Bu Da Oldu! Gaziantep'te köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar
13 Aralık 2021 Pazartesi 16:41

Acil durumlarda hayat kurtarmak için canla başla mücadele eden Acil Sağlık ekipleri, her gün onlarca asılsız ihbarla vakit kaybediyor.

Gaziantep’te de vatandaşların hayatını kurtarmak için çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asılsız ihbarlarla uğraşıyor.

Vatandaşların sağlığı için bir sene içerisinde 3 milyon 10 bin kilometre yol kateden ekipler, birbirinden farklı çok sayıda asılsız çağrıya maruz kalıyor.

BU YIL 900 VAKA ASILSIZ ÇIKTI

Acil Sağlık ekiplerinin bir yıl içerisinde 250 binden fazla vakaya gittiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, ekiplerin gittiği 900 vakanın asılsız çıktığını açıkladı.

Gaziantep te köyden merkeze gitmek için 112 ye hasta numarası yaptılar #1

KÖYDEN MERKEZE GİTMEK İÇİN HASTA NUMARASI YAPTILAR

Başı ağrıyanlar ile ilaç yazdırmak isteyenlerin 112 ekiplerini çağırdıklarını aktaran Dr. Vejdi Yıldız, "Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ampazara gelmek istediler." dedi.

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