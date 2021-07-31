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Pek çok kişiye kolay emeklilik yolu açılıyor! Başvurular 31 Ağustos’a kadar

Pek çok kişiye emeklilik yolu açılıyor! Başvurular 31 Ağustos’a kadar: Kolay emeklilik formülü... Prim borcunu yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'a kadar sürecek. Borçlar daha az ödemeyle kapatılırken, pek çok kişiye de emeklilik yolu açılacak. Üstelik isteyene emeklilik kredisi imkanı da sunuluyor. Peki, kimler kredi alabilecek? Şartlar nasıl belirlenecek? Taksitler nasıl ödenecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Pek çok kişiye kolay emeklilik yolu açılıyor! Başvurular 31 Ağustos’a kadar
31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:11

Prim borcunu yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'a kadar sürecek. Borçlar daha az ödemeyle kapatılırken, pek çok kişiye de emeklilik yolu açılacak. Üstelik isteyene emeklilik kredisi imkanı da sunuluyor. Peki, kimler kredi alabilecek? Şartlar nasıl belirlenecek? Taksitler nasıl ödenecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü. Sağlanan avantajlardan biri de Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanı oldu.

Bu imkan için başvurular 31 Ağustos'a kadar alınacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınacak.

Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı da olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.

Protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı sunulacak.

NASIL KULLANILACAK?
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak.

Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

--*Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar

--* BAĞ-KUR prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

--*PRİMİNİ kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

--* HİZMET borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

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