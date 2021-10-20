İTO'dan teklif: İlk evini alan tapu harcı ödemesin

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ilk kez konut alacaklara uygulanmak üzere tapu harcı ve KDV desteği önerilerini sundu.

Konut satışları azalırken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten konut sahipliğini artırmak için iki öneri geldi.

Avdagiç, Türkiye’nin yılda 750 bin yeni konuta ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek “Sadece 150 metrekareye kadar, ilk defa konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1’e düşürülebilir” dedi.

Avdagiç, son dönemde yaşanan kira artışlarına ilişkin olarak da “Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi. 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var. Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz” diye konuştu.