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Inna, Kayseri'ye geldi

Inna, Kayseri'ye geldi Ünlü şarkıcı Inna, Kayseri'deki konserinde hayranlarını coşturdu.

Inna, Kayseri'ye geldi
04 Ocak 2022 Salı 18:40

Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi. Hayranlarına sürpriz yapan Inna, Ajda Pekkan'ın bir şarkısını da Türkçe seslendirdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde, Erciyes Winter Fest kapsamında hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konserde dinleyicileri Türkçe "Nasılsın Kayseri" diyerek başladı.

2 SAAT SÜRDÜ

Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, "Desire", "Sun Is Up" ve "Gimme Gimme" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ajda Pekkan'ın "Yaz yaz yaz" şarkısını da seslendiren Inna'nın konseri yaklaşık 2 saat sürdü.

ERCİYES'TE KAYAK YAPTI

Inna, daha sonra "Türkiye'nin Alpleri" olarak adlandırılan Erciyes'te kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes'te bir otelde konaklayan sanatçı, arkadaşları ile pistlerde kaydı.

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Erciyes'e hayranlığını dile getirdi.

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