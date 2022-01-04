Inna, Kayseri'ye geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz ve elektrik zamlarına tepki Yeni yıla girilirken yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 zam yapıldı. Zammı dış güçler mi, manavlar mı, polisler mi yaptı?" dedi.