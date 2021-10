Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış fiyatlarında devlet olarak sübvansiyon yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerine daha fazla yük binmemesi için gereken önlemleri almakta kararlıyız. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış fiyatlarında devlet olarak sübvansiyon yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerine daha fazla yük binmemesi için gereken önlemleri almakta kararlıyız. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri sıkılaştırıyoruz. 2022 Bütçemizi de bu anlayışla hazırladık. Bunun için Cumhurbaşkanı, Kabine yönetim olarak üzerimize düşünleri yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz. Salgın krizinden iklim değişikliğine kadar her hususta ülkemizin küresel sistemdeki söz hakkını ve itibar konumu için her adımı attık, atmayı sürdüreceğiz. Bugünkü kabine gündemimizde talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki cemevleri ziyaret edilerek kapsamlı bir çalışmayı görüştük. Hangi kökene hangi inanca sahip olursa olsun Türkiye'nin 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir.