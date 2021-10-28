Enflasyon Ekim'de büyük sürpriz yapacak Ekonomistler açıkladı: Enflasyon Ekim'de sürpriz yapacak

Enflasyon anketi açıkladı: Sert yükseliş beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

Enflasyon anketi açıkladı: Sert yükseliş beklentisi

18 EKONOMİST KATILDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

YÜZDE 2,5 YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

GEÇEN AY YÜZDE 1,25 ARTMIŞTI

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSETTİ

Merkez Bankası bugün yaptığı sunumda enflayon tahminin yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltmişt

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