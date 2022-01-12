kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomide şampiyonlar ligine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomide şampiyonlar ligine çıkaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon sorununu en kısa zamanda çözeceklerini belirterek, "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomide şampiyonlar ligine çıkaracağız
12 Ocak 2022 Çarşamba 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına dün hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.

"MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Enflasyon sorununa değinen Erdoğan, "Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz." dedi.

"Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"ÜLKEMİZİ EKONOMİDE ŞAMPİYONLAR LİGİNİN PARÇASI HALİNE GETİRMEKTE AZİMLİYİZ"

Önümüzdeki yaz aylarında ekonomide atılacak adımların meyvelerinin alınacağını belirten Erdoğan, ekonomideki hedefi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik hedefle ilgili, "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz ." şeklinde konuştu.

"EKONOMİMİZİN GERÇEKLERİYLE UYUŞMAYAN BİR ENFLASYON VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz. Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz

"BU YOLDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.