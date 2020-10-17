Çağrı Merkezin'de Dev Türk şirketi 16 İl için 5 bin personel alacak!

Dev Türk şirketi 16 İl için 5 bin personel alacak! Türk Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi 16 il'e 5000 kişi alacak

Türk Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi 16 il'e 5000 kişi alacak

ssisTT'ten 16 il'de 5 bin kişiye istihdam

AssisTT’ten 5 bin kişiye istihdam



- Türk Telekom’un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, 16 farklı ilde 1.600 yeni istihdamla, yıl sonu itibarıyla toplam 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlamış olacak



- Başvurular, AssisTT kariyer sitesi üzerinden ve Van haricinde tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak



İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, 16 farklı ilde 1.600 yeni istihdamla, yıl sonu itibarıyla toplam 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlamış olacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, insan odaklı anlayışıyla müşteri deneyimini zenginleştiren Türk Telekom’un çağrı merkezi AssisTT, istihdam olanaklarıyla Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor.

Mart’tan bugüne kadar 3 bin 400 kişiyi işe alan AssisTT, 2020 sonuna kadar ise 16 farklı ilde 1.600 kişiye daha istihdam sağlayacak.

İşe alımlar, Adıyaman, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, İzmir, Karaman, Ordu, Rize, Samsun ve Van’da olacak.

Başvurular AssisTT kariyer portalı "http://kariyer.assistt.com.tr" ve Van haricindeki tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak. AssisTT’in marttan yıl sonuna kadar işe alacağı çalışan sayısı 5 bine ulaşacak.