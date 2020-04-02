Bakan Çifçinin yüzünü güldüren 6 aylık Erteleme Kararını Açıkladı
Bakan Çifçinin yüzünü güldüren 6 aylık Erteleme Kararını Açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi."
Yaşanılan Corona virüs salgını kaynaklı insanların iş gücü azalır gelirleri de suyunı çekerken Bakan Müjdeli haberi Bugün ögle saatlerinde duyurdu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi."
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