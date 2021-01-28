Son dakika ...Bilim Kurulu yüz yüze eğitimde 15 Şubat'ı erken buldu, işte yeni tarih... Son dakika haberi: Bilim Kurulu önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kurulun gündeminde okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar pek çok kritik başlık vardı. Yüz yüze eğitim de toplantının önemli başlıklarından biriydi. Edinilen bilgiye göre bilim kurulu üyeleri yüz yüze eğitime geçiş için 15 Şubat tarihini erken olarak değerlendirdi...

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi. 15 ŞUBAT DEĞİL, 15 MART TARİHİ AĞIR BASTI Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti. RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILIR? Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi. MUTANT VİRÜS ALARMI Toplantıda Kovid-19 mutasyonu da görüşülürken, dünyadaki veriler incelendi.