Para dağıtım şirketinin Türk çalışanı 8 milyon avro çaldı

Temmuz zammı sonrası 65 yaş maaşı ne kadar oldu? 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? Binlerce kişinin faydalandığı 65 yaş aylığının miktarı memur maaş katsayısına endeksli oluyor. 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından Temmuz ayından sonra 65 yaş aylığı zamlanacak. Enflasyon verilerine göre 65 yaş aylığında değişiklik yaşanacak. Peki; 65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar!