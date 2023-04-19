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Galler'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti

Galler'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti

Galler'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:10

Bir öğretmeninin, ilkokul sınıfında tek başına kendini tatmin ederken kayda alması üzerine soruşturmalar sürüyor. Kadın öğretmen, Rhondda Cynon Taf'taki bir ilkokulda ve Cardiff'teki başka bir ilkokulda cinsel içerikli videolar kaydetti.

Galler'e bağlı Rhondda Cynon Taff bölgesindeki ilkokulda skandal bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir öğretmen sınıfta ve okulun tuvaletinde cinsel içerikli videolar çekti.

İsmi açıklanmayan öğretmenin, sınıfın kapısı açıkken kendini tatmin edip müstehcen kelimeler söylediği video ifşa oldu. Cinsel içerikli oyuncak da kullanan öğretmen bir başka videosunda ise okulun tuvaletine gidip kendini kayda aldığı ortaya çıktı.

Videoyu izleyenlerin ise cinsel eylem gerçekleşirken oynayan çocukların sesinin net bir şekilde duyulduğunu ileri sürdü.

Okul ve Cardiff Belediyesi ortak bir bildiride şunları söyledi: "Bildirilen olaya hiçbir çocuk veya başka bir kişi dahil olmadı. Devam eden soruşturmalar olduğu için şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz."

Güney Galler Polisi ise "ilgili bir davranış raporundan haberdar olduğunu" söyledi. Skandal olayla ilgili, "Konu araştırıldı, herhangi bir suç tespit edilmedi ve şimdi Eğitim İşgücü Konseyi'ne havale edildi" açıklaması yapıldı.

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