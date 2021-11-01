Erdoğan, Glasgow planını iptal etti Erdoğan, Glasgow planını iptal etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye geri döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri döndü.
Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Reuters'ın görüştüğü bir yetkili protokol sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.
Reuters