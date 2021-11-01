Erdoğan, Glasgow planını iptal etti

Havalar soğarken bu haber olmadı! Doğal gaza % 48 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı Doğal gaza % 48 zam! Mesken tarifesi sabit kaldı. Doğalgaza kasım ayında yüzde 49 zam geldi. Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken bu ay da mesken tarifesi sabit kaldı.