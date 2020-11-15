MSB sözleşmeli er başvuru ekranı 2021! Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

MSB sözleşmeli er başvurusu için merakla beklenen süreç başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapacak sözleşmeli er alımı için başvuru ekranı açıldı. TSK bünyesinde sözleşmeli er olarak görev almak isteyen adaylar, MSB sözleşmeli er ekranından müracaatını tamamlayacak. Peki, MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır ve aranan şartlar nelerdir? İşte, o detaylar
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Profesyonel asker statüsünde yer alan sözleşmeli er pozisyonu için alım gerçekleştirecek olan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bu alımlar için başvuruları MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.
MSB, sözleşmeli er alımı başvuru süreci hakkında şu duyuruyu yaptı;
"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."
MSB sözleşmeli er alımı başvuru süreci ve şartları şu şekilde olacak
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI 2021
En az ilköğretim mezunu olup;
1. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),
2. Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvurabilecek.(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her nesebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,
genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkıaskerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum veorganlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinseltaciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devletsırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî CezaKanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya dahafazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerineüyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlereyardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamışya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için BirlikKomutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerleriçerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazlaolabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilenşartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurumveya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.
Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.
Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-8’de örneği bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
SÖZLEŞMELİ ER NE DEMEK?
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır.Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamakkaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazlaolmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaşve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunuolanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabuledilenlerin sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya SahilGüvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî SavunmaBakanlığı tarafından tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamışolanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygunolarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biriaskerlik hizmetinden sayılır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsalrütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görevyeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği’ndebelirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar,kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve ErYönetmeliği’nde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir
(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmaktaolan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblemkullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine MSB AkıllıKart’ı verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılıkgelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olanyükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemekücreti ödemezler.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonrailgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzmanerbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
(6) 6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilksözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk SilahlıKuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 göstergerakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2)sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutardaödeme yapılır.
(7) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılınıdoldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımalarıkaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî SavunmaBakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesindeatanırlar.
(8) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmelierbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğumyapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıylabir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izindensayılmaz.
(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmettebulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanlarınkendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermekve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımdabulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulanTSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardansözleşmeli erler de istifade ederler.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler