Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası'nda sabah saatlerinde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek, “Şu anda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” ifadelerini kullandı.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.