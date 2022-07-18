KYK Borç Sorgulama (E-Devlet, Vergi Dairesi), FAİZSİZ E-Devlet KYK Borç Sorgulama İşlemi

KYK Borcu olan vatandaşlar, tüm borçlarını T.C. kimlik numarası ile e-devlet sistemini üzerinden sorgulama yapabilirler. T.C. Kimlik numarası ve e-devlet şifreniz ile tek adımda ne kadar borcunuz olduğunu hemen öğrenin.

KYK Kredi Borcu Nedir ?

KYK ödemesi, yükseköğrenim gören öğrencilere eğitim süreleri boyunca sunulan hizmetlerin geri ödemesi olarak düşünülebilir. Bu bağlamda KYK borcu kavramı kredi ve yurt borçlarını kapsamaktadır. Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca KYK bünyesindeki yurtlarda kalabilirler.

Bu yurtlarda kaldıkları süre zarfında aylık olarak yurt ücretine tabi olmaktadırlar. Bununla birlikte kredi hizmetinden yararlanan öğrenciler verilen banka kartlarının kredi özelliğinden harcama yapmaları durumunda aylık olarak yaptıkları harcamanın en az, belirlenen asgari ödeme tutarını ödemelidirler.

Ek olarak, öğrenci öğrenim kredisi desteğinden yararlanmışsa, öğrenim süresi boyunca aldığı desteğin geri ödemesini yine belirtilen kanallar aracılığıyla yapmak zorundadır.

KYK Yurt Borcu Nedir?

KYK yurt borcu, ikamet ettikleri şehirler dışındaki şehirlerde yüksek öğrenim gören öğrencilere sağlanmakta olan barınma hizmeti karşılığında ödenen ücretin adıdır. Yurt borcu, öğrencilerin yurtta kaldıkları süre boyunca aylık olarak ödenmektedir. Yurt ücretleri için son ödeme tarihi her ayın son günüdür.

KYK Bursu Nedir?

KYK burs desteği, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yüksek öğrenim görmekte olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan bireylere geri ödemesiz şekilde sağlanan desteğin adıdır.

KYK bursu, yapılan başvurular sonucu belirlenen bireylere, normal öğrenim süreleri boyunca aylık olarak sağlanmaktadır. KYK burs desteği almaya hak kazanan bireyler kurum internet sitesi üzerinden açıklanır.

KYK Borcu Ne Zaman Ödenir?

KYK Kredi borcu normal öğrenim süresi tamamlandıktan 2 yıl sonra, öğrenimin tamamlandığı ayda ödenmeye başlanır. Kredi borcu aylık olarak ödenmekte olup, ödenecek aylık tutarın alt limiti alınan aylık kredi miktarı kadar olmaktadır.

Kredi ödemesi için üst limit ise, krediyi ödemekle yükümlü olan bireyin bütçesine göre belirlenmektedir. Bu bağlamda KYK kredi borcu ödenmesi için standart bir ödeme başlangıç tarihi bulunmamaktadır. Her birey krediyi almaya başladığı aya göre ödeme başlangıç tarihi alır.

Bunun yanı sıra lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanan bireyler bu süre içerisinde tekrar kredi hizmetinden faydalanabilmekte ve eğitim süreleri tamamlandıktan 1 yıl sonra ödemeye başlayabilmektedir.

KYK Kredi ve Burs Desteği Kimlere Verilir?

Kredi ve burs desteğinden yararlanabilecek olan kişiler şunlardır:

Lisans öğrencileri

Ön lisans öğrencileri

Yüksek lisans öğrencileri

2 senelik üniversite mezunlarından ara vermeden 4 senelik üniversitelere geçiş yapan öğrenciler

İkinci öğretimde okuyanlar

Açık öğretimde okuyanlar

Kredi ve burs desteği sağlanacak öğrenciler kurum tarafından belirlenmektedir. Kredi desteği için ekstra şartlar aranmazken burs desteği verilecek öğrencilerin öncelik sıralaması ve başarı düzeyleri değerlendirilmekte ve burs desteği buna göre verilmektedir.

Bu öncelik sıralamasında önemli olan hususlardan bazıları şunlardır:

Şehit ve Gazi çocukları

Lise ve lise düzeyi eğitimlerini devlet yetiştirme yurtlarında tamamlayan öğrenciler

%40 ve üzeri engelli öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler

ÖSYM sınavında ilk 100’e giren öğrenciler

Amatör milli sporcu öğrenciler

Darüşşafaka öğrencileri

Öğrenciler aynı anda hem kredi hem burs desteği alamazlar. Burs ve kredi desteği alan öğrencilerin başarısız olması durumunda burs ve kredi destekleri kurum tarafından iptal edilebilir.

E-Devlet KYK Borç Sorgulama İşlemi

E-devlet sistemi üzerinden KYK borç sorgulama işlemi yapabilmeniz için ilk önce T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz gerekmektedir. Giriş ekranına bilgileriniz girdikten sonra, arama ekranına “Öğrenim ve Katkı Kredisi Sorgulama ve Ödeme” yazarak KYK borç ekranına erişebilirsiniz.

KYK Borç Erteleme Nasıl Yapılır?

KYK kredi borcu erteleme işlemi yapılırken öncelikli olarak başvuru yapılması gerekir. Bu başvuru e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sırasında e-devlet sistemi üzerinden kurumun verdiği hizmetler görüntülenerek borç ödeme ertelemesi seçeneği işaretlenmelidir.

Bundan sonra yapılacak işlem ise borç ödeme ertelemesinin sebebini beyan etmek olacaktır. Bu beyan işlemi sunulan seçeneklerden birini seçmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sunulan seçenekler şu şekildedir:

İşsizlik

Askerlik

Yüksek lisans veya doktora

Bu seçeneklerden biri işaretlenip sıradaki işlemi yapmak üzere ileri seçeneği işaretlenmelidir. Daha sonra çıkacak ekrandan başvuru tamamlanabilir.

Kredi borcunun ertelenmesine engel olacak sebepler şu şekildedir:

Öğrenim kredisi ödemeleri aksatılması ve gecikme zammı oluşması

Borç ödeme başlangıcının askerlik terhis tarihinden sonra olması

Borç ödemesinin henüz başlamamış olması

Borç toplamı hesaplamasının henüz yapılmamış olması

Öğrencinin kredi almaya devam ediyor olması

Kişinin KYGM ile kredi ilişiği bulunmuyorsa

Vergi Dairesinden KYK Borç Sorgulama İşlemi

gib.gov.tr üzerinden KYK borç sorgulaması yapabilmeniz için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. T.C. Kimlik numaranız ve gib.gov.tr şifresi ile giriş yapabilir yada E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak borç sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

KYK Borç Yapılandırması Nedir?

KYK borç yapılandırma işlemi borcun ödemesinin planlanması anlamına gelmektedir. KYK borç yapılandırma işlemi iki yolla yapılabilir. Bu yollar internet sitesi ve il veya ilçe vergi dairesidir.

Bu seçenekler kullanılarak bireylerin kredi borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem ödemenin ne kadar süreyle yapılacağı ve belirlenen periyotlarda ödenecek miktar gibi detayları içermektedir.

KYK Borcu Nasıl Ödenir?

Günümüzde dijital hizmetler ve buna bağlı olarak internet bankacılığı hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşması sonucu birçok ödeme bu hizmetler vasıtasıyla yapılabilmektedir. Bu yaygınlaşma sonucu yeni ödeme yolları ortaya çıkmaktadır.

KYK kredi borcu ödeme işlemi için de bu hizmetten faydalanılabilir. Ziraat bankası internet bankacılığı veya mobil uygulama kullanılarak ödeme yapılabileceği gibi, ATM, banka şubeleri, il ve ilçe vergi daireleri aracılığıyla da ödeme yapılabilmektedir.

KYK Kredi Borcu Nereden Ödenir?

KYK kredi borcu denince iki farklı başlık akla gelmektedir. Bu başlıkların ayrı ayrı incelenmesi gerekir. KYK kredi borcu şu şekilde incelenmelidir:

Öğrencilik süresince yapılan ekstra kredi harcamasının borcu

KYK tarafından alınmış olan kredi desteğinin geri ödemesi

Bu anlamda öğrencilik süresince yapılan ekstra kredi harcamalarının borcunu Ziraat Bankası ATM’lerinden T.C. kimlik numaraları ile ödeyebilmektedirler. KYK tarafından alınmış kredi desteğinin geri ödemesi yapılırken ise bireyler aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler:

T.C. kimlik numarası ile Gelir İdaresi Daire Başkanlığı internet sitesi üzerinden ödeme

E-devlet sistemi üzerinden ödeme

Ziraat Bankası internet bankacılığı ve şubeleri aracılığıyla ödeme

KYK Borcu Hangi Bankalardan Ödenir?

KYK kredi borcu ödenirken kullanılabilecek banka yalnızca Ziraat Bankası’dır. Bireyler Ziraat Bankası şube ve ATM’leriyle, mobil bankacılık uygulaması ve internet bankacılığını kullanarak kredi kartı veya banka kartlarına kayıtlı mevduat hesapları üzerinden belirlenen miktarı ödeyebilirler.

KYK kredi borcu yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılmaya başlanmaktadır. Kurumun bu anlamda anlaşmalı olduğu banka Ziraat Bankası’dır. Ancak borçlar için icra kararı verilmişse ödemeler yalnızca vergi dairesinden yapılabilir.

Vergi Dairesinden KYK Borcu Nasıl Ödenir?

KYK kredi geri ödemesi bulunan bireyler bu ödemeleri vergi dairesi aracılığıyla yapmayı tercih ettiklerinde il ve ilçelerde bulunan vergi dairelerine giderek T.C. kimlik numarası ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ödeme işlemi sonrasında bireylere ödemenin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğine dair bir dekont verilmektedir.

Aynı şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi aracılığıyla şubeye gitmeden de ödeme yapılabilir. Kurum sitesini ziyaret ettikten sonra bireylerden istenen kişisel bilgiler verilir ve kullanıcı girişi ve borç sorgulama işlemleri yapılır.

Bu işlem tamamlandıktan sonra bireyler ödeme sayfasına yönlendirilir. Bu sayfada bireyler kredi ve banka kartlarının bilgilerini girerek ödemeyi gerçekleştirebilirler. Ödeme gerçekleştikten sonra ödemenin başarılı bir şekilde tamamlandığına dair hazırlanan dekont bireyler tarafından görüntülenebilir. Bireyler bu dekontu indirip saklayabilirler.

Vergi Dairesi ile KYK Sorgulama Nasıl Yapılır?

KYK kredi borcu sorgularken vergi dairesini kullanacak bireyler il ve ilçelerdeki vergi dairelerine başvurarak veya internet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı girişi yapıp şifrelerini girdikten sonra KYK borç sorgulama işlemi yapabilmektedirler. Sorgulama işlemi internet sitesi ve vergi dairesi aracılığıyla ücretsiz olarak yapılabilmektedir.