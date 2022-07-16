KYK kredi faizleri silinecek mi?, KYK Borçları Ne zaman Silinecek?

KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldığı canlı yayında "KYK kredisi faizleri silinecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının son bölümünde üniversite öğrencilerinin KYK borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin sinyalini verdi.

KASAPOĞLU'NDAN "FAİZLER SİLİNECEK Mİ?" SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası dikkat çeken bir açıklama da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Bakan Kasapoğlu, "KYK kredisi faizleri silinecek mi?" sorusuna "Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" yanıtını verdi.

İşte Kasapoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Sporda daha ilerisi ilk hedef. 60'dan fazla branşı destekleyen bir sistemimiz var. Her geçen gün yeni başarı tabloları bizi gururlandırıyor. Gerek tesisleşme gerekse işbirlikleri, uluslararası müsabakalarda başarılar çok ciddi gelişmeler. Yedi ayda 2 bin 632 madalya kazanıldı. Akademisyenler ve üniversiteler ile önemli çalışmalarımız var. Başarıların hiçbiri tesadüf değil, vizyonun ürünü. Büyük adımlar attık adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz. 2022 yılını hareket yılı ilan ettik. Sporu fırsat eşitliği açısından önemli bir imkan görüyoruz. Hem sportif başarıda hem tabana yayılmasında gerekli. Sporcu destek programlarımız var, burslarımız var. Yeni açılımları da destekliyoruz, çok dinamik bir konu.

"TESADÜFEN DEĞİL DESTEKLEYEREK KEŞFEDEĞİZ"

Sporda her alanda desteğimiz var. Özellikle okçuluk, güreş, atletizm, voleybol, yüzme önde olduğumuz branşlar. Basketbolda dev adımlar atıyoruz. Büyük bir dinamizm var. Spor için bir seferberlik hali bulunuyor. Yeni 'dev adamlar'ı hazırlamak istiyoruz. Spordaki yeteneklerimiz bizzat takip ederek, önlerini açarak tesadüfen değil destekleyerek keşfedeceğiz.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANIYORUZ"

Türkiye bir basketbol ülkesi olacak. Biz sporda fırsat eşitliğine inanıyoruz. Cudi Cup gibi organizasyonlar yapıyoruz. Cudi Cup fırsat eşitliğinde önemli bir noktayı gösteriyor. Geçen yıl pandemiye rağmen 162 organizasyonu gerçekleştirdik. Türkiye organizasyonlar konusunda öne çıktı. Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye olimpiyatları da düzenleyebilecek bir ülke. Türkiye her organizasyonu gerçekleştirebilir.

DOPİNGLE MÜCADELE

Temiz spor, dürüst oyun olmalı. Doping noktasında tavrımız çok net. Türkiye futbola ilgisi olan bir ülke. Türkiye futbolda da çok büyük başarıları hak ediyor. Biz devlet olarak önemli çabalar ortaya koyduk. Gerçek anlamına uygun futbol gündemi olmalı. Stadyumlara herkes keyif alarak gidebilmeli. Her alanda şeffaflık çok daha güçlü olacak. Türkiye'nin imkan noktasında hiçbir eksikliği yok.

"GENÇLERE KİTAP KART HEDİYE EDİYORUZ"

On binlerce kişiden kitabımız geldi diye teşekkür var. Bakanlık olarak çok önemli bir kitap çalışmamız var, gençlerimize mümkün olduğunca bu çalışmaları armağan ediyoruz. Öyküden, şiire, felsefeden edebiyata gençlere kitap kart hediye ediyoruz. Gençlerimiz gidiyor kitapçıdan istediği kitabı alıyor biz ödemesini yapıyoruz. Çok önem verdiğimiz bir yelpaze. MEB ile önemli işbirliklerimiz var. Tesisler öğretmenlerin emrinde, antrenörlerde onlarla birlikte. Okul- spor ikilemini kaldıracağız. Hem spor yapsın hem eğitimini alsın istiyoruz.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Sayın cumhurbaşkanımız dün bir açıklama yaptı. Gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında her ilde bir Üniversite var. Yurt alt yapısı dünyanın en gelişmiş noktasında. Genç odaklı siyasetimiz devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu faiz diyor, biz faize karşıyız. Burada 351 sayılı Fiyat Endeksi ile ilgili bir uygulama. Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçılığın malzemesi haline getirmeyiz. Gençlerimizin ve ailelerin mutluluğu önemli."

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun çalışmasına göre anaparaya uygulanan faiz ya silinecek ya da belli oranda indirim yapılacak. Son karar kabine toplantısında alınacak.

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile borçlara ilişkin yürüttüğü çalışmada iki formül geliştirildi.

1. Formül: Ana para üzerinden faize bir sınır getirilecek!

Cumhuriyet'in haberine göre, bunlardan ilkini KYK burslarında anapara üzerine eklenen faiz üzerinden yapılacak bir indirim oluşturuyor. KYK burslarında da "anapara üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi" öngörülüyor.

2. Formül: Faizler sıfırlanacak, ana para alınacak

Bir diğer formülün ise "sıfır faiz" olduğu ileri sürülüyor. Buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca anapara talep edilecek. "Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi ve mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği" belirtiliyor. İktidarın, KYK borçlarında "anaparadan taviz vermeyeceğinin" de altı çiziliyor.

5.5 milyon öğrencinin borcu var, 400 bir öğrenci icralık

Türkiye'de bugün 5.5 milyon öğrencinin KYK borcunun olduğu ve borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğuna işaret edilirken, iktidarın icralık olan öğrencilere yönelik de "yapılandırmaya gidebileceği, af çıkabileceği" değerlendiriliyor.