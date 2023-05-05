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Sezon sonu kılıçlar çekilecek! Galatasaray'ın yıldızı Rashica'ya Fenerbahçe kanca attı

Sezon sonu kılıçlar çekilecek! Galatasaray'ın yıldızı Rashica'ya Fenerbahçe kanca attı

Sezon sonu kılıçlar çekilecek! Galatasaray'ın yıldızı Rashica'ya Fenerbahçe kanca attı
Admin
Admin
05 Mayıs 2023 Cuma 17:03

Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'nın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği öne sürüldü. İngiliz basınında çıkan haberde sarı-lacivertlilerin Kosovalı futbolcu için sezon sonunda hamle yapacağı ifade edildi.

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da yıldızı parlayan Milot Rashica için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi sezon sonunda Rashica'yı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE, RASHICA'YA TALİP

İngiliz basını, Galatasaray'da kiralık oynayan Rashica'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların da futbolcunun bonservisini almak istediği ve Kosovalı yıldızın transferi için sarı-lacivertlilerle çekişeceği belirtildi.

RASHICA'NIN KARNESİ

Milot Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. Kosovalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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