Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu .Bu sabah yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz
Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu
FOX TV'de ekranlarında Çalar Saat programına 9 Mart sabahı katılan parti lideri ve eski Ekonomi Bakanı Babacan, "Bu sabah yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na müracaat ediyoruz" diye aktardı.
Yardımcısı Babacan önderliği Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA)nın eli kulağında inşaa olacağı açıklandı .
Haberde yeni parti dahilinde 90 adet kurucusu bulunacağına dikkat çekildi. Kuruculardan bazılarının isimlerinin ise şu şekilde ifşa oldu:
Gülay Göktürk, Nihat Ergün, Metin Gürcan, Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Fazıl Hüsnü Erdem, Selma Aliye Kavaf, Ayşe Ezgi Yıldırım, Ali İhsan Merdanoğlu, Kerem Altun, Oğuzhan Aygören, Tunahan Elmas, Mehmet Emin Ekmen.
Deva Partisi Resmi olarak 11 Mart 2020 Taihinde hayata geçirilecek
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler