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Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu

Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu .Bu sabah yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz

Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu
09 Mart 2020 Pazartesi 11:03

Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu

FOX TV'de  ekranlarında Çalar Saat programına 9 Mart sabahı katılan parti lideri ve eski Ekonomi Bakanı Babacan, "Bu sabah yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na müracaat ediyoruz" diye aktardı.

 Yardımcısı Babacan önderliği Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA)nın eli kulağında  inşaa olacağı açıklandı .

Haberde yeni parti dahilinde  90 adet  kurucusu bulunacağına dikkat çekildi. Kuruculardan bazılarının isimlerinin ise şu şekilde ifşa oldu:

Gülay Göktürk, Nihat Ergün, Metin Gürcan, Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Fazıl Hüsnü Erdem, Selma Aliye Kavaf, Ayşe Ezgi Yıldırım, Ali İhsan Merdanoğlu, Kerem Altun, Oğuzhan Aygören, Tunahan Elmas, Mehmet Emin Ekmen.

Deva Partisi Resmi olarak 11 Mart 2020 Taihinde  hayata geçirilecek

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Ali Babacanın partisindeki isimler belli oldu
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