2 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları İşte 2021 yılının ilk burç yorumları

2 Ocak 2020 burç yorumları merak ediliyor. Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Günlük burç yorumlarında uyumlu bir hava hakim. Bugün İkizler burcu bir teklif alabilir, Başak burcu ise birinden destek görebilir. 2 Ocak 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

Günlük burç yorumları 2 Ocak 2020 tarihi için araştırılıyor. Ay 2 Ocak Cumartesi günü tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca ikili ilişkiler adına uyumlu bir hava hâkim olacak. Aynı zamanda kendimizle ilgilenmek ve kişisel bakımımıza vakit ayırmak isteyebiliriz. Saç bakımı, saç boyamak, saç kestirmekte bugün uygun olabilir. Sanatsal bir konuda yaratıcılığını ortaya çıkartacak çalışmalarda yapabilirsin. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 2 Ocak 2020 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 2 Ocak Cumartesi günü tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca ikili ilişkiler adına uyumlu bir hava hâkim olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ikinci yarısında Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik bir teklif almana olanak sağlayabilir. Yakın çevrene odaklandığın bir gündesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Parasal konularda cesaretli girişimlerde bulunabilirsin. Aynı zamanda saat, takı gibi pahalı objelere ödeme yapmaktan çekinmeyeceksin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 2 Ocak Cuma günü tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kendinle ilgilenmek ve kişisel bakımına vakit ayırmak isteyebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah erken saatlerde beklenmedik birinden güzel bir destek görebilirsin. Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalmış birtakım meseleler önüne düşebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Arkadaş çevrenle iletişiminde ön planda olmaktan hoşlanabilirsin. Saç bakımı, saç boyamak, saç kestirmek gibi işlemlerde bugün uygun olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günün ikinci yarısında özel ilişkilerinde aradığın uyumu yakalıyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını daha dikkatli yönetmelisin. Bugünlerde aşk ilişkilerindeki güzel gelişmeler moralini düzeltecektir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cumartesi günü boyunca uzak kalmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir. Aynı zamanda sanatsal bir konuda yaratıcılığını ortaya çıkartacak çalışmalarda yapabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok partnerine vakit ayırmak sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugün partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.