1 Nisan Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

1 Nisan 2020 burç yorumları enerjinizi ortaya çıkaracak. Baharın müjdesi olan nisan ayının ilk burç yorumlarını sizler için hazırladık. Eğer güne başlarken burçlarla kararınızı veriyor ve astrolojiye bakarak planlarınızı yapıyorsanız en güncel yorumlarla karşınızdayız. 1 Nisan Perşembe günü Koç burcu güne disiplinle başlayabilir, Boğa burcu için fırsat dolu bir gün olabilir. Akrep burcu ise iş hayatında yeni gelişmelerle nisan ayına başlayabilir.

1 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan Perşembe günü Ay 08.58'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğimiz bir gündeyiz. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarımızı sunmak açısından bizlere bir fırsat sunuyor. Gece çalışacak biriysen saat 03:28 ile 08:58 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Güneş ile Satürn arasındaki olumlu açı otorite figürlerinden güzel destekler almamız açısından hayli destekleyici çalışacak gözüküyor. İşte 1 Nisan 2021 burç yorumları...

1 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

1 Nisan Perşembe günü Ay 08.58'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğin bir gündesin.

1 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor. Gece çalışan biriysen saat 03.28 ile 08.58 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

1 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Güneş ile Satürn arasındaki olumlu açı otorite figürlerinden güzel destekler alman açısından hayli destekleyici çalışacak gözüküyor.

1 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

İhtiyaç duyduğun motivasyonu perşembe günü kendinde buluyor olacaksın. Duygusal kontrolünü ele alabildiğin bir gündesin.

1 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Elde etmek istediklerin için şartları fazla zorlamayacağın bir gün olabilir. Günün ikinci yarısında çocuklarına daha fazla odaklı olacağın bir zaman dilimine giriyorsun.

1 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin. Partnerine karşı fazla sahiplenici davranabilirsin.

1 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor. Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olduğun bir gündesin.

1 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

İşinle ilgili heyecanlarının yüksek olduğu bir gün. Ne istediğini biliyor olman elde ettikleri ulaşmanda sana yardımcı olacak.

1 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

1 Nisan Perşembe günü Ay 08.58'te senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Kendini doğru ifade edebilmek adına olumlu enerjilerin söz konusu olduğu günlere giriyorsun.

1 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarını yerine getirmek adına Perşembe günü enerjileri hayli uygun gözüküyor. Bilhassa günün sabah saatlerini kullanman çok daha uygun gözüküyor.

1 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Duygusal kontrolü ele aldığın güzel bir gündesin. Özgürlükçü fikirlerinin kısıtlanmasına yüksek tepkiler verebilirsin.

1 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay burç değiştirirken saat 03.28 ile 08.58 arasında yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmende yarar var. Günün ilk yarısında partnerinle ilişkilerin pozitif seyrediyor.