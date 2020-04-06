YENİ DESTEK PAKETİ...CUMHURBAŞKANIMIZ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 2,3 milyon yardıma muhtaç ailemize yardım yapılacağını canlı yayında açıkladı.En son 2 milyon aileye 1000 tl yardım yapılmıştı.
Bu yardımın nakdi mi, yoksa başka bir şekilde mi yapılacağı henüz açıklanmadı.
Ayrıca Erdoğan milli bağış seferberliğinde 1,5 milyar TL nin de altını çizerek söyledi.
Korona virüsü önlemleri kapsamında yardımlar Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığı ile yapılacağı söylendi.
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