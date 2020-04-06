YENİ DESTEK PAKETİ...CUMHURBAŞKANIMIZ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Koronavirüs salgını varken oruç tutmak caiz midir?, Nihat hatipoğlu ve İHSAN MUSLU, sizlerden gelecek sorulara cevap verecek, İslamiyet'i daha iyi anlamanıza ve yaşamanıza katkı sağlamaya çalışacak Soru: Hocam bildiğiniz gibi Ramazan ayı geliyor. Koronavirüs salgını dolasıyla oruç tutmamız gerekiyor mu? Herkes bağışıklığı kevvetlendirmenin öneminden bahsediyor. Oruç tutarsak bize böyle bir zamanda zararı olur mu? Koronavirüs salgını varken oruç tutmak caiz midir? Şimdiden teşekkür ederim, Allah razı olsun.