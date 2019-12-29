WhatsApp'dan 2020 Yılında Şok Karar Aldı

Kolajen nedir İnsan Vücununda görevi nelerdir Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen, cilt bakımına önem veren bireyler için katkısı büyük olan protein olarak anılmaktadır. İnsan vücudunda çok sayıda bulunan bir protein olan Kolajen, deri, bağ dokusu, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemikleri olmak üzere birçok organın yapısını oluşturmaktadır Hatta bu madde sıvı şeklinde oldukça pahalı satışı olan bir ürün olmuştur. Bu proteinin hedefi ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmaktır. Peki Kolajen tam olarak nedir ve hangi besinlerde bulunmaktadır? İşte, o detaylar