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WhatsApp'dan 2020 Yılında Şok Karar Aldı

WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! WhatsApp'dan Yeni Yılda Şok Karar

WhatsApp'dan 2020 Yılında Şok Karar Aldı
29 Aralık 2019 Pazar 18:46

WhatsApp'dan Yeni Yılda Şok Karar!

WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılmayacak! WhatsApp'dan Yeni Yılda  Şok Karar!

 

2019 yılının bitmesine sayılı günler kalmıştı . WhatsApp bazı telefon modellerinden desteğini çekeceğini artık o telefon modellerinde bulunmyacağını  duyurdu.

Şirket, bir blog yazısında aşağıda yer alan platformlardan erişim sağlayanların artık WhatsApp'ta yeni bir hesap açamayacağını veya var olan hesaplarını doğrulayamayacaklarını hiçbir şekilde kullanılamayacağını  duyurdu…

Android 2.3.7 Gingerbread ve önceki sürümler (1 Şubat 2020'den itibaren desteklenmeyecektir)

(iOS 8 ve önceki sürümler (1 Şubat 2020'den itibaren desteklenmeyecektir)

WINDOWS PHONE’DA TAMAMEN SİLİNİYOR

WhatsApp, Windows Phone cihazlarının 1 Ocak 2020' Yeni yılın ilk günün den itibaren herhangi bir WhatsApp desteğine ait olmayacağını bildirdi.

 aktif kullanıcı sayısı ve uygulamaya dahil edilecek yeni özelliklerin bu platformlar tarafından desteklenmemesi, platformların WhatsApp desteğini almasıyla sonuçlanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2020 #yeniyıl #WhatsApp
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