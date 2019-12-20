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WHATSAPP'TA 2020 Ücretli Dönem Geliyor!

WHATSAPP'TA 2020 Ücretli Dönem Geliyor! Parasını Ödeyen Bu Hizmetten Yararlanabilecek WHATSAPP'Tan Ücretli Özellik WHATSAPP'ta Yeni Dönem Any.do Uygulaması Whatsapp

WHATSAPP'TA 2020 Ücretli Dönem Geliyor!
20 Aralık 2019 Cuma 09:55

WHATSAPP'TA 2020 Ücretli Dönem Geliyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sessiz sedasız bir işbirliği yaptı ve kullanıcılara sunulan yeni bir özellik ile hatırlatma görevini üstlenecek. Ancak bu özelliği diğer özelliklerden farklı yapan tarafı ücretli olarak kullanılması ...

WhatsApp Tasks & Reminders

WhatsApp kısa bir süre önce de arama bekletme ve grup sohbetlerinde davetiye özelliğini duyurmuştu. Bu özellikler de güncelleme ile birlikte uygulamaya aktarıldı.

WhatsApp, Any.do ile işbirliğine gitme konusunda anlaştı.Bu işbirliği neticesinde ise WhatsApp'a eklenmiş olan hatırlatıcı özelliği, kullanıcıların WhatsApp'ı hatırlatıcı bir cihaz gibi kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Sonrasında, hatırlatılması istediğiniz her şeyi Any.do isimli simge zamanı gelince size mesaj atarak bildiriyor

Yani 'şu dakika şu mesajı bana at, yapacağım şeyi bana unutturma' diyorsanız WhatsApp'ın bu özelliği tam sizin için..

WhatsApp entegrasyonu öncesinde de Any.do popüler bir servisti elbette; bugüne dek 10 milyondan fazla kez indirilen Any.do, her ne kadar WhatsApp'ta oldukça kullanışlı bir özellik olacak olsa da, bu servisten faydalanmak isteyenler aylık 5.99 dolar ücret ödemesi gerekecek.

Etiketler; #WhatsApp
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