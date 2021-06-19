WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor 19 Haziran Cumartesi

Aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram'da erişim sıkıntı yaşanıyor. İnternet kullanıcıları sosyal medya platformlarına girmekte sorun yaşıyor. Duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal medya devlerinde yaşanan sorun Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.
TÜRKİYE'DE SAAT 12.00 GİBİ BAŞLADI
Canlı arıza haritası verilerine göre, Türkiye'nin bazı illerinde saat 12.00 gibi başlayan erişim sorunu 12.21 gibi İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Adana ve Samsun'da yoğun şekilde görüldüğü bildirildi.
TWİTTER'DA TT OLDU
Facebook, Instagram ve Whatsapp da erişim sorunu yaşanırken Twitter da ise herhangi bir problem bulunmuyor. Erişim sorunu nedeniyle birçok kullanıcı tweet atarken, konu TT oldu.
İşte kullanıcıların attığı tweetlerden bazıları:
INSTAGRAM 5XX SERVER ERROR NE DEMEK?
5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hata olarak bilinmektedir. Kullanıcılar hatayı kendinde arasa da aslında bu hata kullanıcıdan değil Instagram'dan kaynaklıdır. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkilileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©