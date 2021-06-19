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WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor 19 Haziran Cumartesi

Aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram'da erişim sıkıntı yaşanıyor. İnternet kullanıcıları sosyal medya platformlarına girmekte sorun yaşıyor. Duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor 19 Haziran Cumartesi
19 Haziran 2021 Cumartesi 14:05

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal medya devlerinde yaşanan sorun Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.

TÜRKİYE'DE SAAT 12.00 GİBİ BAŞLADI

Canlı arıza haritası verilerine göre, Türkiye'nin bazı illerinde saat 12.00 gibi başlayan erişim sorunu 12.21 gibi İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Adana ve Samsun'da yoğun şekilde görüldüğü bildirildi.

TWİTTER'DA TT OLDU

Facebook, Instagram ve Whatsapp da erişim sorunu yaşanırken Twitter da ise herhangi bir problem bulunmuyor. Erişim sorunu nedeniyle birçok kullanıcı tweet atarken, konu TT oldu.

İşte kullanıcıların attığı tweetlerden bazıları:

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor

INSTAGRAM 5XX SERVER ERROR NE DEMEK?

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hata olarak bilinmektedir. Kullanıcılar hatayı kendinde arasa da aslında bu hata kullanıcıdan değil Instagram'dan kaynaklıdır. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkilileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #WhatsApp #çöktü #facebook #İnstagram #cumartesi
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