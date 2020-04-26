Bakan açıkladı: Ücretsiz maskede mesaj gelmeyenler ne yapmalı?, Maske başvurusu yaptığı halde doğrulama kodu gelmeyenler ne yapmalı? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak İşte Detaylar

Ücretsiz maskede mesaj gelmeyenler ne yapmalı? Eczanelerden Ücretsiz Maskeler Nasıl ve Hangi Kodla Alınacak?

Maske başvurusu yaptığı halde doğrulama kodu gelmeyenler ne yapmalı?

E-Devlet'ten maske başvurusunda bulunan ve doğrulama kodu gelmeyen vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanı açıklama yaptı.

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor.

Bu bilgileri veren vatandaşlar, cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alabiliyor.

20-65 yaş aralığındaki vatandaşların telefonlarına kod gelerek eczanelerden ücretsiz maske alacak.

Diğer taraftan telefonlarına kod gelmeyen vatandaşlar maske konusunda mağduriyet yaşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Fahretin Koca ise yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi.

Bakan Koca, “Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler” dedi.

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