Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Nelerdir? Vizesiz Ülkeler Listesi 2022

Vizesiz Seyahat Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Sahip olduğun pasaport için vize istemeyen ülkelere gerçekleştirdiğin seyahat, vizesiz seyahat olarak değerlendirilir.

Bu ülkelere giriş yapmak için konsolosluğa gitmezsin, evrak toplamakla uğraşmaz, herhangi bir ücret de ödemezsin. “Ya vize başvurum reddedilirse?” korkusu yaşamaz, sadece biletini alıp bavulunu hazırlayıp yollara düşersin.

İşte sana “vizesiz seyahat nasıl yapılır” sorusunun cevabı!

Pasaportsuz seyahat de mümkün!

Pasaportun olmadan da giriş yapabileceğin ülkeler olduğunu biliyor muydun? Türk vatandaşıysan Gürcistan, Moldova, KKTC ve Ukrayna’ya pasaportsuz gidebilirsin mesela.

Ayrıca, pasaport türüne göre vizesiz gidilen ülkelerin değişiklik gösterebileceğini de unutma!

Şimdi yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaportlarının ayrıcalıklı olduğu ülkeleri bir kenara bırakıp sadece seyahat tutkusu ile yola çıkanlar için vize istemeyen ülkeleri listeleyeceğiz.

Vizesiz Ülkeler Listesi 2022

Aşağıda Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesini bulabilirsin. Umumî pasaport ile vizesiz seyahat edebileceğin ya da sınır kapısında ve online vize alarak giriş yapabileceğin ülkeleri ait oldukları kıtalara göre de sıraladık. Gitmeyi planladığın ülke şartlarını kolayca bulabilmen için kıtalara göre vize istemeyen ülkeler sana yardımcı olacaktır.

Eğer farklı bir ülkenin vatandaşıysan, yukarıdaki alanda seçimlerini yaparak uçakların uçtuğu vizesiz gidebileceğin ülkeleri görebilirsin. Hatta uçak biletini bile alabilirsin.

Vizesiz Afrika Ülkeleri Seyahat tercihin uzak rotalardan yanaysa vize almadan Botsvana, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti (Sınır kapısında vize), Kenya (E-vize), Libya, Mauritius, Seyşeller, Sudan (Sınırda vize), Svaziland, Tunus ve Zambiya’ya gidebilirsin.

Vizesiz Amerika Ülkeleri Kuzey’ine değil belki ama Amerika kıtasında gidebileceğin çok fazla ülke var. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Güney Amerika ülkeleri; Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili,Trinidad, Tobago, Uruguay, Venezuella'dır. Orta Amerika ülkeleri ise Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Meksika (E-vize), Nikaragua, Panama, St. Christopher ve Nevis, St Lucia'dır.

Vizesiz Okyanusya Ülkeleri Tatil planlarına bu kıtayı da eklemek istersen Fiji, Palau Cumhuriyeti, Tuvala, Vanuatu’ya vizesiz gidebileceğini belirtmek isteriz.

Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Nelerdir?

Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.

Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri süre ile vizesiz seyahat edebilir. Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsin.

Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya için vize almadan giriş yapabilirsin. Arjantin: Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin.

Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin. Arnavutluk: Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk'un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyahatinizi planlayabilirsiniz.

Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Arnavutluk'un başkenti Tiran için uçak bileti alarak vizesiz seyahatinizi planlayabilirsiniz. Azerbaycan: Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin. Uçak yolculuğu ile Azerbaycan'a gitmek için Bakü uçak bileti alabilirsiniz.

Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.

Bahamalar: Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirsen 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsin.

Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirsen Bahamalar’da kalabilirsin. Bahreyn: Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsin.

Not: Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsin.

Barbados: Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsin.

Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a süreli vizesiz giriş yapabilirsin. Belarus-Beyaz Rusya: Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin.

Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin. Belize: Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin.

Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile süreliğine vizesiz seyahat edebilirsin. Bolivya: Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine süreliğine vizeden muaftır. Bosna-Hersek: Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.

Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz. Botsvana: Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsin.

Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsin. Brezilya: Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da süreliğine vizeden muaftır. Brunei: Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.

Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri süreliğine vizesiz giriş yapabilir. Doğu Timor: Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor’u ziyaret edebilirsin.

Kapıda vize alarak Doğu Timor’u ziyaret edebilirsin. Dominika: Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine giriş hakkı tanımaktadır. Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)

Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında geçerli vize vermektedir. (2018) Ekvador: Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 gün lük muafiyet sağlamaktadır.

Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için lük muafiyet sağlamaktadır. El Salvador: Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.

Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine seyahat hakkı tanımaktadır. Endonezya: Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin. Ermenistan: Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır.

Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır. Fas: Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin. Fas'taki uçuş noktamız Kazablanka için uçak bileti arayabilirsin.

Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a için vizesiz seyahat edebilirsin. Fas'taki uçuş noktamız Kazablanka için uçak bileti arayabilirsin. Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye için vizesiz giriş yapabilirsin. Fildişi Sahili: Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilirsin.

Filipinler: Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri için vizesiz giriş yapabiliyor. Filistin: Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.

Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor. Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Kuzey Amerika ülkesi, giriş hakkı tanımaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti.

Sınır kapısında vize alarak için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Kore: Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay .

Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi . Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor. Seyahatinizi planlamadan önce Gürcistan Gezi Rehberi yazılarımızı okumayı ve Tiflis uçak bileti aramayı unutma.

Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, için vizesiz giriş imkanı veriyor. Seyahatinizi planlamadan önce Gürcistan Gezi Rehberi yazılarımızı okumayı ve Tiflis uçak bileti aramayı unutma. Haiti: Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.(2018)

Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda geçerli vize alabilirsin. Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.(2018) Honduras: Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.

Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, için vize muafiyeti uygulamaktadır. Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.

Hong Kong, giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor. Irak: Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

İran: İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 gün lüğüne seyahat imkanı tanıyor.

İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak lüğüne seyahat imkanı tanıyor. Jamaika: Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri için vizesiz giriş yapabiliyor. Japonya: Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 gün lüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak lüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.

Kamboçya: Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır. Not: Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.

Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine için kapıda vize imkanı sağlamaktadır. Not: Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor. Karadağ: Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır. Katar: Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.

Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır. Kazakistan: Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır. Almatı uçak biletinizi erkenden ayırarak vizesiz tatilinizi daha da ucuza getirmeyi unutmayın.

Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır. Almatı uçak biletinizi erkenden ayırarak vizesiz tatilinizi daha da ucuza getirmeyi unutmayın. Kenya: Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edebilirsin.

Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır. Bişkek uçak bileti alarak Kırgızistan seyahatinizi planlamaya başlayabilirsiniz.

Kırgızistan, Türk vatandaşlarına için vize muafiyeti sağlamaktadır. Bişkek uçak bileti alarak Kırgızistan seyahatinizi planlamaya başlayabilirsiniz. Kolombiya: Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.

Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya için vizesiz seyahat edilebilmektedir. Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirsin.

Not: Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın. Kosova: Kosova, 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır. Başkent Priştine gezisi için uçak biletinizi erkenden alarak daha fazla tasarruf edebilirsiniz.

Kosova, ü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır. Başkent Priştine gezisi için uçak biletinizi erkenden alarak daha fazla tasarruf edebilirsiniz. Kosta Rika: Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.

Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine ü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır. Lübnan: Lübnan da 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.

Lübnan da ü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır. Madagaskar: Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin.

Madagaskar’a kapıda vize alarak için giriş yapabilirsin. Makau: Makau, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Makau, için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Makedonya: Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin.

Makedonya seyahati için süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin. Maldivler: Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Maldivler için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır. Malezya: Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.

Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir. Mauritius: Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 gün e kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, e kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır. Meksika: Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 gün lüğüne seyahat edebilirsin.

Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak lüğüne seyahat edebilirsin. Moğolistan: Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Moğolistan, için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Moldova: Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.

Moldova, için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır. Nikaragua: Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.

Nikaragua, Türk vatandaşlarına için vizesiz seyahat izni vermektedir. Niue: Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine için vizesiz seyahat edebilirsin. Özbekistan: Özbekistan da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.

Özbekistan da için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır. Palau: Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.

Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin. Panama: Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.

Panama, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır. Paraguay: 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin.

ü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin. Peru: Peru da 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.

Peru da ü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır. Ruanda: İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır.

İnternetten alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır. Samoa: Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanında 2 adet vesikalık bulundurmayı unutma.

Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanında 2 adet vesikalık bulundurmayı unutma. Sao Tome ve Principe: Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.

Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edebilmektedir. Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları: 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.

ü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır. Saint Lucia: 6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.

için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir. Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.

seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor. Senegal: Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin.

Senegal’e alarak kolayca giriş yapabilirsin. Seyşeller: Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.

Seyşeller’e gitmek istiyorsan için vize almana gerek yok. Sırbistan: Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır. Başkent Belgrad için uçak biletinizi beklemeden alabilirsin.

Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır. Başkent Belgrad için uçak biletinizi beklemeden alabilirsin. Singapur: Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Singapur, için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Sri Lanka: Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin.

Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak süreliğine seyahat edebilirsin. Suriye: Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde vize muafiyeti tanımaktadır. Svaziland: Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.

Svaziland, için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır. Şili: Türk vatandaşları 90 gün için Şili’ye vize almadan giriş yapabilmektedir.

Türk vatandaşları için Şili’ye vize almadan giriş yapabilmektedir. Tacikistan: Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan’a online vize alarak 60 gün için seyahat edebilir.

Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan’a online vize alarak için seyahat edebilir. Tanzanya: Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya’ya 90 gün için seyahat edebilirsin.

Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya’ya için seyahat edebilirsin. Tayland: Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Tayland, için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Tayvan: Tayvan’a kapıda vize alarak 30 gün süreliğine giriş yapabilirsin. Yalnız 2 adet vesikalık fotoğraf yanında bulundurmayı unutma.

Tayvan’a kapıda vize alarak süreliğine giriş yapabilirsin. Yalnız 2 adet vesikalık fotoğraf yanında bulundurmayı unutma. Togo: Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor.

Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor. Tonga: Okyanusya ükesi Tonga’ya seyahat için 31 günlük kapıda vize alabilirsin.

Okyanusya ükesi Tonga’ya seyahat için alabilirsin. Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanımaktadır. Tunus: Tunus’a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsin.

Tunus’a için vize almadan seyahat edebilirsin. Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.

Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına için vize muafiyeti sunmaktadır. Tuvalu: Okyanusya’da bulunan Tuvalu’ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsin.

Okyanusya’da bulunan Tuvalu’ya vize almadan seyahat edebilirsin. Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir.

Ukrayna, Türk vatandaşlarının edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir. Umman: Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 gün lük vize alabilirsin.

Umman’a gitmek için sınır kapısında lük vize alabilirsin. Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 gün e kadar vizesiz seyahat edebilirsin.

Güney Amerika ülkesi Uruguay’a e kadar vizesiz seyahat edebilirsin. Ürdün: Ürdün, 180 gün içinde 90 gün ü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.

Ürdün, ü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır. Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya için vizesiz seyahat edebilirsin. Venezuela: Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.

Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden kadar olan seyahatleri için vize istememektedir. İngiliz Virjin Adaları: 30 gün e kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.

e kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir. Zambiya: Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsin.

Kapıda vize alarak için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsin. Zimbabve: Online vize alarak Zimbabve’ye giriş yapabilirsin. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır. Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın.

Online vize sadece Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vizeniz başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.