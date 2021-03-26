is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Son dakika! Diyarbakır'da silahlı bir saldırgan, 4 kişilik bir aileyi evlerinde rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, evin içerisinden gelen çığlık sesleri duyuldu. Operasyon sonrası evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı
26 Mart 2021 Cuma 12:54

Merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu ve evden çığlık seslerinin geldiğini belirledi.

2'Sİ YARALI 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber