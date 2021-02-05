Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! Sokağa çıkma yasağı ağırlaştırılacak mı? Sokağa çıkma yasağı nezaman kalkacak?

Son dakika sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Alınan yeni karar 81 il valiliğine gönderildi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan kararın detayları haberimizde...

Son dakika İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu ve akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar 81 il valiliğine gönderildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA YENİ KARAR

81 il valiliğine gönderilen yeni sokağa çıkma yasağı kararında, "Örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yayımlanan yeni karar şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup bu çerçevede,

1.Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde ilgi (a) Genelge ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması,

2. Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların ilgi (b) Genelge ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulması, Gerektiği değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

