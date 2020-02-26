Regaip (Regaib) Kandili önemi, anlamı ve fazileti nedir? Regaip Kandili nedir, ne demek?

Regaip (Regaib) Kandili önemi, anlamı ve fazileti nedir? Regaip Kandili Ne Anlama Gelir Bu gece Hangi İbadetler edilir?

Müslümanlar Regaib Kandiline saatler kaldı Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi ikliminin geldiği habercisi olan Regaib Kandili 27 Nisan Perşembe günü

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti oldukça bereketli üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir.

İstemek , arzu ve hoş almaktır rağbet… İnsan rağbet gösteridiği değerlerce rağbet görür. Bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun duruma getirme isteği ugraşı .

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği anlatılır . Regaip kelimesi, güzel şeyleri istemek elde etmeye çaba göstermek . O gece ibadet edenin, tövbe edenin isteklerinin olacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruçlu geçirilmesidr . Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. bu ay bol tövbe ve bağışlanma arınma ayıdır

Recep ayının ilk perşembe gecesi Regaip Gecesi olarak bilinir

Bu geceye Regaip gecesi ismini meleklerden almıştır . Her Cuma gecesi başlı başına kıymetli bir zaman dilimidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, çok daha kıymetli hal alıyor . Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, birçok ihsanlar ve ikramlar sınırsız şekilde yapar . Bu geceye hürmet ve ihya edenleri çok bağışlayıcı davranır Bu gece eller açılıp dualar yapılırsa dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar yazılır . Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutup, gecesini de namaz kuran ve diğer ibadetler ile harcamak ayrıca çok büyük sevap kazandırır. Unutulmamalı ki; birgünlük en az kaza namazları kıınıp Allahı zikretmek bilhassa oldukça sevaptır





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KamuAjans - "La ilahe illallah", - "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed", - "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim", - "Estağfirullah", - "Sübhànallah", - "Elhamdülillâh", - "Allahu ekber", Allah" gibi mübarek kelimeleri zikretmek çok sevaptır.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/dini-gunler/mirac-kandili-gecesi-cekilecek-zikirler-ve-tespihler-okunacak-dualar-ve-sureler-h510210.html KamuAjans





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KamuAjans - "La ilahe illallah", - "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed", - "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim", - "Estağfirullah", - "Sübhànallah", - "Elhamdülillâh", - "Allahu ekber", Allah" gibi mübarek kelimeleri zikretmek çok sevaptır.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/dini-gunler/mirac-kandili-gecesi-cekilecek-zikirler-ve-tespihler-okunacak-dualar-ve-sureler-h510210.html KamuAjans

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi! Ey yüceler yücesi olan Allahım/ Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

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