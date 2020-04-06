Ramazan'da Oruç Tutulacak mı 2020, Teravih namazı Kılınacak mı?, Koronavirüste oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığından Oruç Cevabı!

Koronavirüs salgını Türkiye 'de etkisini sürdürüyor. Şimdiye kadar 27 binden fazla vatandaşımız koronavirüse yakalanırken , hayatnı kaybedenlerin sayısı 579 oldu. Diyanet işleri başkanlığı oruç tutlacak mı yoksa yasaklanacak mı sorusuna şuan için kesin bir yanıt vermedi fakat konu hakkında iştişere toplantısının ardından bir açıklama yapılacağını söyleyen diyanetin bu hafta bir açıklama yapması bekleniyor..
DİYANET Oruç Toplantısı Yapacak
En çok merak edilen konu ise koronavirüs algını nedeniyle Ramazan ayında oruç tutulup tutulmayacağı konusu oldu. Oruç tutulması nedeniyle vücudun direncinin düşebileceği , bağışıklık sisteminin düşebileceği ve bu nedenle koronavirüse karşı vücut savunmasının azalabileceği gündemde konuşuluyor. Ancak birçok vatandaş , yeterli beslenildiğinde bunun sorun olmayacağını söylüyor.
Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Diyanet bir görüşme yapacak. Yapılacak görüşmede Ramazan ayında oruç ile ilgili karar alacak.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK
Ramazan ayında oruç ile ilgili karar , Diyanet'in önümüzdeki günlerde düzenleyeceği toplantı ile belli olacak.
Peki sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©