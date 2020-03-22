Akaryakıt İndirimleri Benzin ve Motorindeki yaklaşık 1,35 Liralık İndirimin geröekleşmesi sonrası Gözler Otogaz fiyatlarına çevrildi, LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? Lpg'ye Yine Zam Geldi Otogaz Lpg fiyatları düşecek mi?, Dünya Genelindeki Otogaz LPG fiyatları 22-Mart-2020

Otogaz fiyatları LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? 22-Mart-2020

Akaryakıt İndirimleri Benzin ve Motorindeki yaklaşık 1,35 Liralık İndirimin geröekleşmesi sonrası Gözler Otogaz fiyatlarına çevrildi, LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? Lpg'ye Yine Zam Geldi Otogaz Lpg fiyatları düşecek mi?, Dünya Genelindeki Otogaz LPG fiyatları 22-Mart-2020

Son Günlerde Rusya ve Suudi arabistanın Petrol üretim konusunda anlaşamaması ve bu durumun brent petrol fiyatlarının yaklaşık 60 dolardan 25 dolra kadar düşmesi sonrasında Türkiye'de Benzin ve Motorine 1 hafta içinde yaklaşık 1,35 liralık İndirim Yapılmıştı

Herkes tarafından merak konusu olan OTOGAZ LPG'ye neden İndirim Gelmiyor? Ne zaman İndirim Gelecek Konuları Çok Araştırılmaya Başlandı.

Otogaz lpg fiyatları, 22-Mart-2020 ayında dünyada otogaz ortalama tüketiciye satış fiyatı litre başına 0.58 (Amerikan Doları) 'dır.

Dünya Genelindeki çeşitli ülkeler arasında bu fiyatlarda önemli Fiyat farkları olmakla birlikte doğal gaz üretiminin ve ihracatin yoksul ülke ve ülkelerde daha düşük fiyatlarla varken Dünya düzeni dediğimiz genel kural olarak, daha zengin ülkelerde daha yüksek fiyatlar vardır.

Bütün Dünya Ülkeleri uluslararası piyasaların aynı doğal gaz fiyatlarına erişim vardir ama onlar farklı vergi empozeetmektedirler. Sonuç olarak, Dünya Genelinde otogaz fiyatları farklıdır.