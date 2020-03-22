Akaryakıt İndirimleri Benzin ve Motorindeki yaklaşık 1,35 Liralık İndirimin geröekleşmesi sonrası Gözler Otogaz fiyatlarına çevrildi, LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? Lpg'ye Yine Zam Geldi Otogaz Lpg fiyatları düşecek mi?, Dünya Genelindeki Otogaz LPG fiyatları 22-Mart-2020
Otogaz fiyatları LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? 22-Mart-2020
Akaryakıt İndirimleri Benzin ve Motorindeki yaklaşık 1,35 Liralık İndirimin geröekleşmesi sonrası Gözler Otogaz fiyatlarına çevrildi, LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? Lpg'ye Yine Zam Geldi Otogaz Lpg fiyatları düşecek mi?, Dünya Genelindeki Otogaz LPG fiyatları 22-Mart-2020
Son Günlerde Rusya ve Suudi arabistanın Petrol üretim konusunda anlaşamaması ve bu durumun brent petrol fiyatlarının yaklaşık 60 dolardan 25 dolra kadar düşmesi sonrasında Türkiye'de Benzin ve Motorine 1 hafta içinde yaklaşık 1,35 liralık İndirim Yapılmıştı
Herkes tarafından merak konusu olan OTOGAZ LPG'ye neden İndirim Gelmiyor? Ne zaman İndirim Gelecek Konuları Çok Araştırılmaya Başlandı.
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