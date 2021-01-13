Muharrem İnce'nin Partisine hangi CHP'li vekiller katılacak? Hangi milletvekilleri Muharrem İnce'nin yanında yer alacak?

Yeni parti kurmak için kolları sıvayan Muharrem İnce, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. İnce, 'Partinin adı Memleket mi olacak?' sorusuna, 'Onun gibi...' derken, kuruluş için bahar aylarını işaret etti. İnce, CHP'li bazı vekillerin partisine katılacağını da ilk kez duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

CHP'den umudu kestikten sonra Memleket Hareketi'ni kuran ve 81 ili gezmek için yollara düşen Muharrem İnce, parti kurmak için çalışmalarına hız verdi. İnce'nin ocak ayı sonuna kadar istifa ederek yeni partiyi duyuracağı iddia edilmişti. İnce, parti için bahar aylarını işaret ederken, gündeme bomba gibi düşen 'CHP'li vekiller Muharrem İnce'nin partisine geçecek' iddiasına da yanıt verdi. İnce, iddiayı doğruladı, ancak vekillerin ismini vermedi.



MUHARREM İNCE'DEN BOMBA AÇIKLAMALAR: GERİYE BİR OY ALMAK KALDI



Muharrem İnce, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda, partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlerle görüştüklerini, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İnce, parti hazırlıklarındaki son durumu, 'Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor' sözleri ile özetledi.



KURULUŞ TAKVİMİNİ AÇIKLADI



İnce, partinin bu ay içinde kurulacağı iddialarını doğrulamazken, takvime ilişkin ucu açık olsa da bir tarih verdi. İnce, Memleket Hareketi'nin partileşme sürecinin bahar aylarında tamamlanacağını ve Türk siyasetine yeni bir partinin daha katılacağını duyurdu.



İnce, 'Birlikte yapacağız hepsini, yakında açıklayacağız' dedi.



Muharrem İnce'nin Kurduğu PARTİNİN ADI MEMLEKET Mİ OLACAK?



Muharrem İnce, partinin adına dair spekülasyonlara ve iddialara da yanıt verdi. İnce, 'Memleket Hareketi dediğimize göre, ona göre bir isim olur' dedi. İnce, 'Memleket Partisi mi?' sorusuna ise, 'Onun gibi...' ifadelerini kullanarak cevap verdi.



İnce, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu ifade etti, ilk seçimde hedefinin yüzde 50+1 olduğunu açıkladı.



CHP'DEN PARTİSİNE KATILANLAR OLACAK MI?



Muharrem İnce, A Haber'de Memleket Meselesi programında ilk kez duyurulan, 'CHP'li bazı vekiller Muharrem İnce'nin partisine geçecek' haberini de doğruladı. İnce, partiyi kurduktan sonra bazı CHP'li vekillerin kendisine katılacağını belirtti, ancak isim vermedi.