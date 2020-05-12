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Melih Gökçek Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mı Oldu? İşte Detaylar

Sosyal medyada Melih Gökçek'in Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Olarak Atandığı Haberinin hızla yayılmasının ardından binlerce tebrik mesajı alan Gökçek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek'ten o iddialara cevap! Melih Gökçek'in AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddiaları Doğru Mu?, İşte Detaylar

Melih Gökçek Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mı Oldu? İşte Detaylar
12 Mayıs 2020 Salı 01:52

Sosyal medyada Melih Gökçek'in AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı olduğu iddia edildi.


Haberin hızla yayılmasının ardından binlerce tebrik mesajı alan Gökçek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


'İYİ NİYETLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Gökçek, hakkında çıkan iddiaları yalanlarken 'SEVGILI TWIT ALEMI, 2 SAATTEN BERI TWITTER'DA BENIM AK PARTIMIZE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞUMA DAIR YOĞUN TWEETLER ATILIYOR.  ÖNCELİKLİ OLARAK SÖYLEYEYİM Kİ OLAYIN ASLI YOKTUR. TWİTTERDA GÖREVE GELDİĞİMİ DÜŞÜNEREK TEBRİK EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM. ZAMAN ZAMAN BENİM GÖREVE GETİRİLDİĞİME DAİR BU TİP HABERLER BAZI MEDYA ORGANLARIN'DA DA ÇIKARILMAKTADIR. DEDİKODU MAHİYETİNDE BU HABERLERİ ÇIKARANLARIN İYİ NİYETLİ KİŞİLER OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM.' paylaşımlarında bulundu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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