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Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 7 Milyar Liralık Asgari Ücret Desteği TBMM'den Geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 7 Milyar Liralık Asgari Ücret Desteği TBMM'den Geçti
24 Mart 2020 Salı 22:57

Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında 7 Milyar Liralık Asgari Ücret Desteği TBMM'den Geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

7 milyar liralık asgari ücret desteği TBMM'den geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal medya üzerinden Askeri Ücretlilere Yaptığı açıklamalar bu şekilde oldu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #korona virüs #asgari #ücret #7 milyar #destek #devlet #yasa
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